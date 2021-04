Beauty Razem, grupa wsparcia 50 tys. przedsiębiorców i specjalistów branży beauty, krytycznie odnosi się do decyzji rządu o przedłużeniu obostrzeń do 18 kwietnia, co oznacza dalsze zamknięcie m.in. salonów kosmetycznych i fryzjerskich. "Lockdown najbezpieczniejszej branży usługowej jest absurdem. Rząd zamiast przyznać się do błędu, brnie w ten absurd jeszcze głębiej" – przekazał PAP jej założyciel, Michał Łenczyński.

