Minionej doby odnotowano 3931 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarły 64 osoby - poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Zdj. ilustracyjne / Ondrej Hajek/CTK / PAP/EPA

Tydzień do tygodnia to wzrost o ponad 80 proc. 3931 nowych zakażeń to też największy dobowy bilans od 12 maja. Wtedy jednak wychodziliśmy z trzeciej fali.

Pogarsza się też sytuacja w szpitalach - zwłaszcza na wschodzie kraju, tam gdzie jest najmniej zaszczepionych. W ciągu doby do szpitali trafiło ponad 300 osób.

Jak ustalił nasz dziennikarz Mariusz Piekarski, na razie nie będzie reakcji rządu i wprowadzania obostrzeń w miejscach, gdzie jest najwięcej zakażeń, choć już kilka tygodni temu pierwsze powiaty spełniały kryteria stref żółtych i czerwonych.

Rok temu, 19 października, odnotowano 7 482 zakażenia. Zmarły wówczas 43 osoby.

Pełny raport covidowy Ministerstwo Zdrowia przedstawi jak zwykle o 10:30.