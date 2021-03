Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest w szpitalu z powodu Covid-19. "Trzymajcie kciuki" - napisał w mediach społecznościowych.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski / Rafał Guz / PAP

Najpierw przed kilkoma dniami prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został objęty kwarantanną po ty, jak koronawirusem zakaziła się jego żona. "Na razie jestem zdrowy" - napisał wtedy na Twitterze, prosząc o "trzymanie kciuków za Gosię".

Teraz on sam trafił do szpitala. "Jestem w szpitalu. Pod dobrą opieką lekarzy i pielęgniarek" - poinformował.

"Trzymajcie kciuki i za kilka dni mam nadzieję wracam do pracy. Uważajcie na siebie" - napisał Trzaskowski w serwisach społecznościowych.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, stan Rafała Trzaskowskiego nie jest ciężki, pacjent wymagał jednak hospitalizacji.

We wtorek rano resort zdrowia poinformował, że poprzedniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 16 741 osób, a zmarło 396 chorych. Rzecznik MZ na briefingu zwrócił uwagę, że zaraportowana we wtorek liczba zakażeń jest o ok. 2,5 tys. większa niż przed tygodniem.

Ocenił, że "szczyt trzeciej fali jeszcze jest przed nami ".