Lekarze walczący z koronawirusem, policjanci, strażacy i inne formacje mundurowe jeszcze co najmniej trzy tygodnie będą musieli czekać na wejście w życie przepisów, które miały ułatwić im pracę w pandemii. Dlaczego? Mimo że ustawa, która wprowadza regulacje, już tydzień temu została podpisana przez prezydenta i mogłaby niemal natychmiast wejść w życie, to publikacja w Dzienniku Ustaw będzie opóźniona aż do grudnia, do czasu uchwalenia jej nowelizacji - wynika z informacji dziennikarza RMF FM Patryka Michalskiego. Wszystko przez kosztowną pomyłkę w głosowaniu grupy posłów PiS-u. Rządzący wpadli w pułapkę, z czego politycznie chce skorzystać senacka większość.

