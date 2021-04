​Rząd zgodzi się na otwarcie za nieco ponad tydzień żłobków i przedszkoli tylko, jeżeli liczba zajętych łóżek szpitalnych przestanie rosnąć - ustalili dziennikarze RMF FM. Wczoraj rząd ogłosił, że przedłuża obowiązywanie wszystkich obostrzeń do 18 kwietnia.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Rząd stawia dwa warunki tego, by najmłodsze dzieci mogły 19 kwietnia wrócić do zajęć stacjonarnych.

Pierwszy to zatrzymanie dynamiki wzrostu liczby pacjentów w szpitalach. Najnowsze dane pokazują, że w tej chwili w szpitalach przebywa prawie 35 tysięcy pacjentów covidowych. I to jest o ponad 10 proc. więcej niż przed tygodniem. Ten wzrost musi wyzerować - mówią ministrowie zajmujący się bezpośrednio walką z pandemią.

Drugi warunek to procent zajętości łóżek szpitalnych. Dziś w kraju to aż 80 proc., a na południu Polski nawet i jeszcze więcej. To musi spaść poniżej 70 proc.

Kiedy te warunki zostaną spełnione, to wtedy Rada Medyczna i Ministerstwo Zdrowia zarekomendują otwarcie żłobków i przedszkoli od 19 kwietnia. Jeśli się to nie uda, to obostrzenia zostaną przedłużone.

Obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił wczoraj, że obowiązujące dziś obostrzenia zostają przedłużone do 18 kwietnia.

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane powyżej 2 tys. m kwadratowych zostają zamknięte. Hurtownie pozostają otwarte,

W sklepach, które pozostają otwarte: 1 osoba na 15 m2 w sklepach do 100 m2; 1 osoba na 20 m2 w sklepach powyżej 100 m2,

Salony fryzjerskie i kosmetyczne zamknięte,

Żłobki i przedszkola zostają zamknięte - wyjątkiem są dzieci medyków i służb porządkowych,

Do 9 kwietnia w kościołach maksymalnie 1 osoba na 20 m kwadratowych przy zachowaniu odległości min. 1,5 metra,

Działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego: zamknięte np. korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe,

Rekomendacja pracy zdalnej. Dotyczy także całej administracji publicznej.