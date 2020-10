Są pierwsze zatrzymania uczestników trwającego w Warszawie protestu przeciwników rządowych obostrzeń wprowadzonych w walce z epidemią. Kilka tysięcy osób protestuje przed Pałacem Kultury i Nauki na Placu Defilad.

Protest osób, które zaprzeczają istnieniu pandemii / Mariusz PIekarski / RMF FM

Policja przekonuje, że musiała użyć środków przymusu bezpośredniego oraz miotaczy gazu, bo atakowani byli funkcjonariusze - poleciały w ich stronę butelki i kawałki bruku.

Na placu Defilad co chwila wybuchają petardy i trwają podchody między tłumem a kordonem policji. Co chwilę kilkaset osób z rozciągniętą biało-czerwoną flagą próbuje opuścić plac, a policyjne kordony funkcjonariuszy z tarczami przemieszczają się, by to im uniemożliwić.

Jeden z manifestujących powiedział PAP, że przyjechał na manifestację z Siemiatycz. Uważamy, że pandemia to wymysł rządu. Nie damy sobie odebrać naszych praw - podkreślił.



Manifestujący od strony Alei Jerozolimskich skandują również "a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści".

Wszystko odbywa się przy nieustannych komunikatach o tym, że zgromadzenie jest nielegalne a jego uczestnicy łamią prawo.

Na miejscu jest co najmniej kilkaset osób bez maseczek, a duża część zamiast nich ma maski klaunów albo przycięte i założone na twarz butelki PET.