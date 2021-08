Przed nami są kolejne wzrosty liczby zakażeń koronawirusem - przewidują w rozmowie z RMF FM lekarze. Poprzedniej doby w naszym kraju potwierdzono dokładnie dwieście nowych zakażeń Covid-19. To najwyższy dobowy przyrost od czerwca.

Zdj. ilustracyjne / SEAN GALLUP / POOL / PAP/EPA

Ostatni wzrost liczby infekcji to według medyków efekt obecności bardziej zakaźnego wariantu Delta oraz tego, że duża część osób, które wyjeżdżają teraz na wakacje, wciąż nie jest zaszczepiona przeciw Covid-19.





Rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych doktor Michał Sutkowski przyznaje, że na tym etapie bardzo trudno jest zachęcić do szczepień nieprzekonanych. Widać efekty w pojedynczych przypadkach, brakuje ruchu w tym zakresie. Dzwonimy i rozmawiamy telefonicznie z 30-, 40-, 50-latkami. Tu jest duży problem, myślę, że wielu procent tych osób nie przekonamy do szczepień. Właśnie trzydziesto- i czterdziestolatkowie są często opiekunami osób starszych, organizują im medycynę, stanowią blokadę, która utrudnia nam dotarcie do niezaszczepionych staruszków - dodaje doktor Sutkowski.





Według danych służb sanitarnych, w ostatnim miesiącu najczęściej koronawirusem zakażały się osoby z grup, gdzie jest najmniej zaszczepionych. Ponad połowa infekcji dotyczyła osób, które nie skończyły czterdziestu lat.

Zdaniem lekarzy, w najbliższych tygodniach możemy dojść do poziomu kilku tysięcy infekcji dziennie. Jednak najważniejsze, by nie rosła liczba pacjentów w szpitalach. Teraz w całej Polsce zajętych jest 307 miejsc covidowych w lecznicach. Ten wskaźnik na szczęście w ostatnich dniach jest stabilny.