Dane z ostatniego miesiąca pokazują, że koronawirusem zakażają się głównie osoby z grup najmniej zaszczepionych - napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że zakażenia wśród osób do 40 lat to ponad 56 proc. wszystkich.

Zdj. ilustracyjne / BRIAN CASSEY / PAP/EPA

"Dane z ostatniego miesiąca pokazują, że zakażają się głównie osoby z grup najmniej zaszczepionych. Zakażenia wśród osób do 40 lat to ponad 56 proc. zakażeń. Osoby powyżej 60 lat - które są najszerzej zaszczepioną grupą - to jedynie niecałe 20 proc. zakażeń" - czytamy na Twitterze ministra zdrowia.

Opublikowane przez Adama Niedzielskiego dane dotyczą okresu od 9 lipca do 9 sierpnia.

Wynika z nich, że w tym czasie wśród nowych przypadków zakażenia koronawirusem było 4,35 proc. dzieci do 10. roku życia.

Grupa wiekowa od 11. do 20. roku życia stanowiła 11,73 proc. zakażonych.

Dużo więcej zakażeń - 19,89 proc. spośród wszystkich - było wśród osób od 21. do 30. roku życia.

Jeszcze więcej zakażonych - 20,23 proc. - to były osoby w wieku 31-40 lat.

W kolejnej grupie - 41-50 lat - zakażeń było już mniej: było to 14,08 proc. wszystkich infekcji.

Wśród osób od 51. do 60. roku życia było 8,33 proc. wszystkich zakażonych, a w grupie 61-70 lat: 9,61 proc.

Znacznie mniej liczna była grupa od 71. do 80. roku życia: osoby te stanowiły 5,64 proc. wszystkich zakażonych.

Najmniej zakażonych było natomiast w grupie 81-80 lat: osoby w tym wieku stanowiły zaledwie 3,55 proc. wszystkich, u których wykryto koronawirusa.

/ Twitter

Wczoraj poinformowano, że w pełni zaszczepionych jest w Polsce 17 880 228 osób.