Spotykając ludzi w dużym mieście, każdy ma prawie pewność spotkania osoby, która będzie zakażała koronawirusem, dlatego wszelkie ograniczenia naszej ruchliwości są bardzo wskazane - powiedział specjalista w dziedzinie mikrobiologii i wirusologii prof. Włodzimierz Gut.

Wirusolog podkreślił, że to, jak będzie dalej wyglądał rozwój epidemii, będzie zależeć w dużej mierze od nas. Jeżeli będziemy stosować się do zaleceń, to przy takiej liczbie zakażeń koronawirusem, jaką mamy teraz, sytuacja powinna wyjaśnić się w ciągu dwóch tygodni. Wtedy krzywa zachorowań powinna się ustabilizować. Potem będziemy mieli do czynienia albo z jej spadkiem, albo w przypadku nie stosowania się do zaleceń - ze wzrostem.



Częstość zakażeń jest w tej chwili taka, że spotykając ludzi w dużym mieście, każdy ma prawie pewność spotkania osoby, która będzie zakażała. Wszelkie ograniczenia naszej ruchliwości są, więc bardzo wskazane - podkreśli prof. Włodzimierz Gut.





Jego zdaniem, należy unikać przypadkowych miejsc spotkań.- powiedział prof. Gut.Wyjaśnił, że chodzi o kwestię kwarantanny, bo identyfikując daną osobę, obejmujemy kwarantanną osoby zdrowe, które miały z nią kontakt w celu przerwania łańcucha zakażeń.- stwierdził wirusolog.Dopytywany czy w związku z tak dużą liczbą zakażeń należałoby, więc zaostrzyć obostrzenia odpowiedział: "Mam nadzieję, że nie dojdziemy do sytuacji, w której będziemy mieli tylko określone godziny na zrobienie zakupów".

Niedzielne dane MZ

W niedzielę resort zdrowia poinformował o 8 tys. 536 nowych zakażeniach koronawirusem. Najwięcej pochodzi z województwa mazowieckiego (1 tys. 342), śląskiego (974), małopolskiego (934), wielkopolskiego (724), podkarpackiego (721), łódzkiego (584), lubelskiego (580), kujawsko-pomorskiego (523), pomorskiego (427), dolnośląskiego (369), zachodniopomorskiego (317), opolskiego (312), świętokrzyskiego (211), warmińsko-mazurskiego (210), lubuskiego (169) i podlaskiego (139).



Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia podało w niedzielę, że z powodu Covid-19 zmarły 49 osoby. 44 z nich miały inne choroby towarzyszące.



Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 175 tys. 766 osób. Zmarło 3 tys. 573 chorych.