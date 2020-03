Prezydent Andrzej Duda w czwartek wieczorem pojechał na Jasną Górę, gdzie modlił się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. W kaplicy znajdowało się co najmniej 10 osób – mimo rozporządzenia ministra zdrowia, które mówi, że w zgromadzeniach religijnych nie może brać udziału więcej niż 5 osób.

Modlitwa prezydenta na Jasnej Górze / YouTube / YouTube

Prezydent modlił się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej w czwartek wieczorem podczas codziennego Apelu Jasnogórskiego.

W czasie modlitwy w kaplicy było co najmniej 10 osób. Modlitwę prowadził bp Wacław Depo, metropolita częstochowski. To wskazywałoby na to, że prezydent Andrzej Duda nie przestrzega rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego ograniczeń w zgromadzeniach religijnych.

Rozporządzenie mówi, że w zgromadzeniu może uczestniczyć nie więcej niż "5 uczestników oprócz osób sprawujących kult religijny".

W tym przypadku stułę na szyję ma założoną tylko bp Depo, więc to on jest osobą prowadzącą modlitwę. W kaplicy znajdowało się jeszcze 9 innych osób razem z prezydentem.

16. ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce

Ministerstwo Zdrowia podało w czwartek wieczorem, że liczba wykrytych przypadków COVID-19 w Polsce wzrosła do 1221, po zdiagnozowaniu kolejnych 58 przypadków. Są dwie kolejne ofiary śmiertelne: 78-letni mężczyzna i 84-letnia kobieta zakażeni koronawirusem hospitalizowani w Warszawie. Oboje mieli choroby współistniejące.

Łącznie w wyniku zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce zmarło już 16 osób.