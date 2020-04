Grupa posłów PiS wystosowała apel do premiera Mateusza Morawickiego o stopniowe zwiększanie dopuszczalnej liczny osób w czasie nabożeństw w świątyniach. Podkreślono, że udział w liturgiach dla wielu stanowi podstawowe źródło nadziei i sił życiowych.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jako posłowie na Sejm Rzeczypospolitej, reprezentanci obywateli i wyborców z naszych okręgów dołączamy się do apelu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego o bardziej spójne, proporcjonalne i sprawiedliwe kryterium ograniczania dopuszczalnej liczby wiernych w kościołach - czytamy w apelu.



Jego autorzy zwrócili uwagę, że podczas wczorajszej konferencji prasowej premiera i ministra zdrowia, na której przedstawiono plan stopniowego odmrażania gospodarki i życia społecznego, zapowiedziano, że od poniedziałku 20 kwietnia dopuszczone będzie, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, czynności lub obrzędów religijnych - w danym obiekcie sakralnym znajdowała się jedna osoba na 15 mkw.



To mniej niż prosił abp Stanisław Gądecki w liście do premiera, w którym była mowa o jednej osobie na 9 mkw. - zwróciła uwagę w rozmowie posłanka Dominika Chorosińska. Podkreśliła, że docenia ruch premiera, ale mówiąc o kolejnych etapach odmrażania gospodarki i życia społecznego, nie zapowiedziano kolejnych decyzji związanych ze zwiększeniem liczny wiernych mogących uczestniczyć w życiu religijnym w świątyniach.



Nie wiemy, jak długo potrwa epidemia. Nie wyobrażam jednak sobie, że z czasem zostaną otwarte siłownie, kosmetyczki, a my w kościołach będziemy wciąż w bardzo ograniczonej liczbie - powiedziała Dominika Chorosińska.



Wedle zaprezentowanej przez ministra zdrowia prognozy epidemia może potrwać w Polsce jeszcze nawet dwa lata. Nie wyobrażamy sobie, by "nowa normalność" oznaczała trwałe, liczone w latach odizolowanie większości społeczeństwa od możliwości osobistego uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej i innych obrzędach religijnych - napisali posłowie.

Podkreślili, że "dla wielu Polaków możliwość udziału w liturgii i przyjmowania sakramentów stanowi istotne źródło duchowej i psychicznej siły, tak potrzebnej do znoszenia trudów obecnej sytuacji".



Apelujemy do pana premiera o uwzględnienie potrzeb Polaków w zakresie uczestnictwa w życiu religijnym w kolejnych etapach planu stopniowego zmniejszenia obostrzeń związanych z walką z pandemią koronawirusa - napisali posłowie.



Pod apelem podpisali się: Kazimierz Choma, Dominika Chorosińska, Anna Dąbrowska-Banaszek, Elżbieta Duda, Jan Dziedziczak, Barbara Dziuk, Grzegorz Gaża, Teresa Glenc, Kazimierz Gołojuch, Agnieszka Górska, Piotr Kaleta, Mariusz Kałużny, Fryderyk Kapinos, Maria Kurowska, Jacek Kurzępa, Jerzy Małecki, Dariusz Olszewski, Anna Maria Siarkowska, Sławomir Skwarek, Katarzyna Sójka, Beata Strzałka, Piotr Uściński, Patryk Wicher i Tomasz Zieliński.