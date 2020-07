Wrocławska firma SensDX wprowadza na rynek test na COVID-19, który daje wynik badania w sześć minut. Test wykrywa zakażenie koronawirusem również na bardzo wczesnym etapie infekcji, a jego skuteczności jest porównywalna do testów genetycznych RT-PCR.

O opracowaniu szybkich testów na COVID-19, ale również na grypę, poinformowała spóła SensDX w komunikacie. Przypomniano, że prace nad szybkim testem SensDX rozpoczął tuż po wybuchu pandemii, a zaangażowani w nie byli naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Test, jak podała wrocławska firma, jest przeznaczony do użytku poza laboratorium i pozwoli na szybką diagnostykę pacjentów m.in. na lotniskach, w ratownictwie medycznym, w przychodniach, aptekach lub przy przejazdach przez punkty kontroli.



Umożliwia on diagnostykę koronawirusa oraz wirusa grypy A/B po jednym wymazie. "Test SensDx sprawdza obecność aktywnego białka wirusa i nie wykaże fałszywie dodatniego wyniku w przypadku obecności resztkowego RNA nieaktywnego wirusa, co jest kluczowym czynnikiem odróżniającym technologię SensDx od metod PCR" - podała spółka w komunikacie.



Jak wyjaśniono, test jest przeprowadzany przy użyciu platformy diagnostycznej SensDx Mobi i jednorazowych mikrosensorów SARS-CoV-2 oraz grypy A/B. Urządzenie wykrywa obecność białek specyficznych dla grypy A/B i wirusa SARS-CoV-2 za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). "Ostateczny wynik testu jest dostępny w ciągu 5-6 minut. Platforma SensDx jest przenośna, a połączenie z chmurą umożliwia integrację procesów z już istniejącymi systemami" - podano.



Według SensDx badania skuteczności testu w wykrywaniu SARS-CoV-2 przeprowadzona na 100 próbach dodatnich pokazała jego czułość na poziomi 92 proc., a na 500 próbkach ujemnych na poziomie 98,5 proc. "Optymalizacja algorytmu uczenia maszynowego platformy diagnostycznej spowoduje z czasem dalszą poprawę poziomu zgodności czułości" - podano.



Test w najbliższych tygodniach ma trafić do 200 klinik, a cena badania - jak podał SensDx - ma wynosić 200-250 zł, a docelowo 100 zł.