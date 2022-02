Paweł Kukiz przekazał na Facebooku, że jest zakażony koronawirusem. „Parę dni temu zaraziłem się - wyszedł pozytywny test” – napisał.

Paweł Kukiz / Piotr Szydłowski / RMF FM

Polityk zasugerował, że do zakażenia mogło dojść w Pałacu Prezydenckim w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. "Nie zagłosuję za ustawą covidową ale chciałbym, żeby przeszła. Dlaczego? No bo parę dni temu zaraziłem się - wyszedł pozytywny test - a najprawdopodobniej stało się to na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w którym uczestniczyło ze dwadzieścia osób.

"Zakapuję wszystkich. Dostanę po 15k od "łebka". Mnożąc razy 20 wyjdzie 300 koła" - napisał ironicznie Kukiz.

Klęska PiS w Sejmie

Sejm odrzucił ustawę covidową, który zakłada m.in. przyznanie pracownikom prawa do bezpłatnych testów na koronawirusa. Za odrzuceniem projektu głosowało 253 posłów, przeciw było 152, wstrzymało się 37 parlamentarzystów.

Projekt ustawy zakładał m.in. testowanie pracowników pod kątem zakażenia SARS-CoV-2, jak również wprowadzający poradę telefoniczną udzielaną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) tylko na wyraźne żądanie pacjenta oraz zaostrzający grzywny za złamanie przepisów dotyczące epidemii.



Przeciw projektowi zagłosował cały klub Kukiz'15.