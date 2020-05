Nieznani sprawcy obrzucili kamieniami altankę działkową pana Karola. Przecięte zostały też opony w jego samochodzie. Mężczyzna na działce spędza kwarantannę po powrocie z zagranicy. Ma na to zgodę sanepidu. Mimo to prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Czaplinku w Zachodniopomorskiem owinęła jego auto i działkę taśmą.

Nieznany sprawca wybił kamieniami szyby w altance pana Karola / Marcin Łukasz lokalnyreporter.pl /

Pan Karol kwarantannę zaczął w czwartek. Nie chciał jej spędzać w domu, żeby restrykcje nie objęły ciężarnej żony i syna. Nie chciał też iść do internatu. Mam astmę. Nie mogę się narażać na przebywanie wśród ludzi, którzy mogli wrócić zarażeni. To by skończyło się dla mnie respiratorem. Zapytałem w sanepidzie, czy mogę udać się na działkę rekreacyjną i dostałem zgodę - tłumaczy pan Karol.

Wybite szyby w altance / Marcin Łukasz lokalnyreporter.pl /

Na początku wszystko było w porządku. Mężczyzna poinformował o tym, że jest w kwarantannie najbliższych sąsiadów. Jak mówi, ci zadeklarowali pomoc, dowożenie jedzenia. W sobotę po południu na miejscu pojawiła się prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych z rolką taśmy. Owinęła nią płot wokół działki oraz zaparkowany obok samochód mężczyzny. Na portalu społecznościowym umieściła też wpis. "Na terenie naszych ogrodów decyzją Sanepidu z Drawska przebywa Pan na kwarantannie. Działka jest ogrodzona taśmą. Prosimy zachować ostrożność! Decyzja Sanepidu jest sprzeczna z wytycznymi Polskiego Związku Działkowców, dlatego Zarząd powziął działania (...) żeby więcej nie dopuścić do takich sytuacji. Przez lekkomyślne decyzję Sanepidu ogród nr 1 może zostać zamknięty. Będziemy się starać nie dopuścić do takiej sytuacji" (pisownia oryginalna).

Prezes ogródków działkowych ogrodziła altankę taśmą / Marcin Łukasz lokalnyreporter.pl /

Jak te starania wyglądały? Jak twierdzi pan Karol został, delikatnie mówiąc, niemile potraktowany przez prezes działek, jak i jej męża. Mieli na niego krzyczeć i grozić karą w wysokości 5 tys. złotych za zerwanie taśmy i wywiezieniem z terenu działek. Około 3 w nocy zostały mi wrzucone dwa kamienie polne. Jeden zerwał karnisz, drugi wybił szybę i trafił mnie w plecy. Padały też wyzwiska. Wezwałem policję, okazało się wtedy, że mam pocięte opony w samochodzie - opowiada pan Karol. Zamierza podać do sądu zarząd ogrodu. Jego zdaniem to działania prezes sprowokowały atak na niego.

Ktoś przebił opony w aucie pana Karola / Marcin Łukasz lokalnyreporter.pl /

Z Facebooka zniknął tymczasem sobotni wpis. Pojawił się nowy: "Bardzo nam przykro, że Pana z kwarantanny spotkały takie nieprzyjemności".