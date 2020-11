Od dzisiaj każdy, kto mieszka razem z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem, ma obowiązek poddać się kwarantannie: takie postanowienie znalazło się w opublikowanym w poniedziałek wieczorem rządowym rozporządzeniu. Kwarantanna ma mieć w takiej sytuacji charakter automatyczny: sanepid nie musi wydawać w tej sprawie decyzji.

W ostatni piątek minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że zapadła decyzja, by mieszkający z osobą, która uzyskała dodatni wynik testu na koronawirusa, nie musieli już czekać na telefon z sanepidu, by dopiero po tym telefonie rozpocząć kwarantannę.

"Przyjmujemy, że ta kwarantanna będzie miała charakter automatyczny" - przekazał.

"Zostaniecie automatycznie wpisani do tej kwarantanny. Oczywiście, zadzwoni do was również pracownik sanepidu, żeby załatwić takie formalności jak wpisanie do systemu, które jest potem podstawą wypłaty świadczenia, ale nie będzie żadnej decyzji sanepidu. Automatycznie będzie rozpoczęta kwarantanna" - podkreślał Niedzielski.

Automatyczna kwarantanna: Co mówią przepisy

W poniedziałkowy wieczór rząd opublikował w Dzienniku Ustaw rozporządzenie zawierające odpowiedni zapis.

Wynika z niego, że osoba mieszkająca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z kimś, u kogo stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, musi poddać się automatycznie kwarantannie, trwającej od dnia uzyskania przez jednego z domowników pozytywnego wyniku testu do "upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji" przez zakażonego domownika.

"Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się" - dodano w rozporządzeniu.

Rozporządzenie wchodzi w życie we wtorek 3 listopada.