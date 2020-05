Polska znajduje się na liście krajów, których obywatele od 9 czerwca będą mogli przyjechać na Cypr. Warunkiem wpuszczenia na wyspę będzie posiadanie przez podróżnego zaświadczenia, że nie jest zakażony koronawirusem.

Cypr / PAP/EPA/KATIA CHRISTODOULOU /

Cypryjski rząd zatwierdził dwufazowy plan stopniowego znoszenia restrykcji dotyczących przyjazdu na wyspę.

W pierwszej fazie, która zacznie się 9 czerwca, obywatele 19 krajów z listy sporządzonej przez ekspertów ministerstwa zdrowia będą mogli przylecieć na wyspę pod warunkiem posiadania zaświadczenia, wydanego przez prywatną lub państwową instytucję w ciągu 72 godzin przed wylotem, że poddali się testowi na koronawirusa i jego wynik jest negatywny.



W drugiej fazie, która zacznie się 20 czerwca, obywatele 13 krajów - Grecji, Malty, Bułgarii, Norwegii, Austrii, Finlandii, Słowenii, Węgier, Izraela, Danii, Niemiec, Słowacji oraz Litwy - nie będą już potrzebowali takiego dokumentu. Natomiast Polacy, Szwajcarzy, Rumuni, Chorwaci, Estończycy i Czesi- w dalszym ciągu tak.



Przybywający na Cypr z wymienionych krajów obywatele Republiki Cypryjskiej oraz cudzoziemcy na stałe zamieszkali na wyspie także będą musieli poddać się testowi na koronawirusa, ale będą to mogli zrobić już po przylocie, a następnie przebywać w samoizolacji aż do otrzymania rezultatu.



Obywatele z krajów niewymienionych na liście na razie nie mają prawa wjazdu na wyspę. Loty z tych krajów będą mogły się odbywać, ale tylko w celu przewozu obywateli Cypru, stałych rezydentów oraz osób ze specjalnym zezwoleniem na wjazd. Wszystkie takie osoby również będą musiały poddać się testowi na koronawirusa, izolować się do czasu otrzymania rezultatu, a następnie przebyć 14-dniową kwarantannę.



Cypryjski minister transportu Jannis Karusos poinformował media, że ministerstwo zdrowia kontynuuje monitorowanie danych epidemiologicznych z różnych krajów i prawdopodobnie w najbliższych dniach liczba państw, których obywatele będą mogli odwiedzać wyspę, będzie się zwiększać.



Cypryjskie hotele zaczną działać od 1 czerwca. Plaże zostaną otwarte już w najbliższą sobotę i będą tam obowiązywać nowe zasady, m.in. obowiązek zachowania czterech metrów dystansu między parasolami.



W czwartek na wyspie otwarte zostały już restauracje i bary, ale tylko te znajdujące się na świeżym powietrzu, oraz salony fryzjerskie i kosmetyczne.



Na Cyprze stwierdzono do tej pory 927 przypadków koronawirusa, a 24 osoby zmarły.