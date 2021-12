Opublikowano treść projektu rozporządzenia ws. obowiązkowych szczepień dla zawodów medycznych. „Osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny do 1 marca muszą zaszczepić się w pełni przeciw Covid-19” – czytamy.

Zdjęcie ilustracyjne / FEHIM DEMIR / PAP/EPA

Jak wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego stanu epidemii, od 1 marca medycy będą musieli być zaszczepieni. Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Został on w czwartek skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw. Przewiduje, że osoby wykonujące zawód medyczny, zatrudnione i realizujące usługi farmaceutyczne oraz studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego będą musieli nie później niż do 1 marca 2022 r. "zaszczepić się szczepionkami przeciwko Covid-19 schematem podstawowym: dwoma dawkami lub jedną dawką, zależnie od charakterystyki produktu leczniczego danej szczepionki, w celu otrzymania unijnego cyfrowego zaświadczenia".

Niedzielski: Nie życzę pacjentom, żeby ich leczył niezaszczepiony lekarz

Nie życzę pacjentom, szczególnie tym z wielochorobowością, kontaktu z niezaszczepionym lekarzem - mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski . Przychodzą do mnie szefowie hospicjów, którzy wręcz oczekują czy żądają, żeby takie obowiązki (szczepień przeciw Covid-19 dla medyków - przyp. red.) wprowadzić, bo oni absolutnie na siebie ryzyka takiego nie wezmą, żeby narażać ludzi ciężko chorych na jeszcze dodatkowe powikłania, dodatkowe dolegliwości. Mój punkt widzenia jest tu dość twardy - relacjonował.

Niedzielski: Nie życzę pacjentom, żeby ich leczył niezaszczepiony lekarz Jakub Rutka / RMF FM

Dodał, że "absolutnie nie chciałby kontynuować współpracy" z niezaszczepionym medykiem. Na pytanie Tomasza Terlikowskiego, czy zwolniłby z pracy takiego lekarza, odpowiedział, że tak.

Cytat Sytuacja jest trudna. Trudna w tym sensie, że jest poważne ryzyko, że Omikron przyspieszy wszystkie zjawiska pandemiczne. I trzeba zrobić wszystko - to dotyczy właśnie obowiązkowych szczepień - żeby uniknąć tej trudnej sytuacji. Doskonale wiem, jak wygląda sytuacja, która się wymyka spod kontroli. dodał Niedzielski.