Resort zdrowia podał aktualne dane o nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce - jest ich aż 843, co stanowi nowy rekord. Jak poinformowano, zmarło 13 kolejnych chorych. W sumie od początku epidemii w Polsce odnotowano 51 167 przypadków zakażenia koronawirusem, a 1 800 osób zmarło.

Masowa akcja pobierania wymazów od pracowników zakładu drobiarskiego AMI w wielkopolskim Mikstacie / Tomasz Wojtasik / PAP

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, odnotowano 843 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Najwięcej - aż 208 - pochodzi z województwa śląskiego.



Na kolejnych miejscach są następujące województwa: mazowieckie (131), małopolskie (124), wielkopolskie (54), pomorskie (53), podkarpackie (44), dolnośląskie (35), łódzkie (31), warmińsko-mazurskie (29), lubuskie (25), kujawsko-pomorskie (24), lubelskie (22), zachodniopomorskie (21), opolskie (17), świętokrzyskie (13) i podlaskie (12).

Resort poinformował też o 13 nowych przypadkach zgonów pacjentów z Covid-19. Odnotowano je w: Jarosławiu (89-letni mężczyzna), Poznaniu (78-letni mężczyzna i 59-letni mężczyzna), Wrocławiu (80-letnia kobieta), Tychach (88-letni mężczyzna, 64-letni mężczyzna i 64-letnia kobieta), Raciborzu (67-letnia kobieta, 71-letni mężczyzna, 83-letni mężczyzna i 88-letni mężczyzna), Starachowicach (75-letni mężczyzna) i Sieradzu (66-letni mężczyzna). Większość osób miała choroby współistniejące.

W sumie w Polsce odnotowano 51 167 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 1800 osób.





Według najnowszych danych, w związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1928 osób, a pod respiratorem jest 72 chorych. Wyzdrowiało 36 tys. 403 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie.

Resort zdrowia podał, że nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 9256 osób, a kwarantanną - 107 tys. 229 osób.



W piątek informowano o 809 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 13 zgonach. Dzień wcześniej nowych zakażeń było niewiele mniej - 726.

Mamy po prostu do czynienia ze wzrostem zachorowań, który jest w skali dotychczas w Polsce niespotykanej. To jest fakt, ten fakt wymaga bardzo pilnych działań, bo możemy się obudzić za kilka dni z liczbą ponad 1000 osób dziennie. To będzie już poważny problem. Będą przepełnione szpitale, może zacząć brakować łóżek - ostrzegł w rozmowie z RMF FM dr Paweł Grzesiowski - immunolog, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń.



Musimy skupić się na zmniejszaniu liczby osób bez zabezpieczenia, przebywających w zamkniętych pomieszczeniach. Nie ma żadnego innego pomysłu na walkę z epidemią. Musimy po prostu wrócić do tego początkowego działania, którym było radykalne zmniejszenie grupowania się ludzi w zamkniętych pomieszczeniach. To można osiągnąć poprzez maseczki i zachowanie dystansu, a tam, gdzie impreza czy spotkanie nie umożliwia tego rodzaju działań, te imprezy trzeba zawiesić - sugerował ekspert.

Pytany o ogłoszone przez resort edukacji plany powrotu do nauki w szkołach od 1 września, Grzesiowski odparł: "Tam, gdzie jest w tej chwili sytuacja niekorzystna, powinniśmy prowadzić naukę zdalną lub hybrydową - część dzieci w szkole, część dzieci w domu". Jeżeli sytuacja jest bardzo zła - jest to powiat czerwony - należy rozważyć wstrzymanie rozpoczęcia nauki w szkołach - podkreślił.

Dodatkowe obostrzenia w 19 powiatach

Od dziś w 19 powiatach Polski, w których odnotowywano w ostatnich dniach największą liczbę zakażeń, obowiązują dodatkowe obostrzenia. Powiaty podzielono na dwa rodzaje - czerwone, z większą liczbą zakażeń i żółte - z nieco mniejszą.



Strefa czerwona obejmie w woj. śląskim powiaty i miasta na prawach powiatu: pszczyński, rybnicki, wodzisławski oraz Rudę Śląską i Rybnik, w woj. wielkopolskim - ostrzeszowski, w woj. małopolskim - nowosądecki i Nowy Sącz oraz w woj. łódzkim powiat wieluński.



Strefa żółta obejmie w woj. śląskim powiaty i miasta na prawach powiatu: cieszyński oraz Jastrzębie-Zdrój i Żory, w woj. podkarpackim - jarosławski, przemyski i Przemyśl, w woj. wielkopolskim - powiat kępiński, w woj. małopolskim - oświęcimski, w woj. świętokrzyskim - pińczowski, a w woj. łódzkim powiat wieruszowski.

W strefie czerwonej obowiązuje od dzisiaj m.in. zakaz organizowania kongresów i targów oraz działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach wprowadzono limit osób: jedna na 10 metrów kwadratowych. W kinach na widowni zajętych może być 25 procent miejsc. W kościołach i innych obiektach kultu dopuszczalne jest obłożenie budynku w 50 procentach, a na zewnątrz limit wynosi 150 osób. Liczba osób biorących udział w uroczystościach rodzinnych, w tym w weselach, została ograniczona do 50 (limit ten nie obejmuje obsługi). Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne jest zakrywanie nosa i ust.