Po szerokich konsultacjach ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny w sprawie zakrywania ust i nos, zdecydowaliśmy się na pilne wdrożenia zmiany w zakresie obowiązku stosowania maseczek, przyłbic i części odzieży – poinformował PAP wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński

Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Michałowski / PAP

W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wiceminister podał, że rozporządzeniu, które zacznie obowiązywać od soboty, dokonano zmian w porównaniu z pierwotnym brzmieniem projektu.



Z uwagi na fakt, że obserwujemy coraz częstsze lekceważenie obowiązku zasłaniania nosa i ust, co może skutkować nowymi zakażeniami, oraz biorąc pod uwagę opinie lekarzy, którzy nie widzą istotnych przeciwskazań do noszenia masek, zdecydowaliśmy się, że od soboty z obowiązku zakrywania nosa i ust w sklepach, urzędach czy transporcie zwalniają ściśle określone w rozporządzeniu wskazania. Poza nimi obowiązek zasłaniania twarzy jest powszechny - powiedział Cieszyński.



Zmiany w rozporządzeniu

Początkowo planowano przepis, że od 1 września 2020 r. zostanie wprowadzony obowiązek przedstawiania zaświadczenia potwierdzającego niemożność zakrywania ust i nosa ze względów zdrowotnych.



Obecnie, w ostatecznej wersji rozporządzenia - jak wskazał Cieszyński - jest przepis gwarantujący, że od 8 sierpnia obowiązkowe będzie zakrywanie ust i nosa, jeśli nie za pomocą maseczki, to przy użyciu przyłbicy (w tym tylko takiej zakrywającej ust i nos) lub części odzieży.



Wyjątki od reguły