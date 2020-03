Badania okresowe pracowników zostają zawieszone na czas trwania epidemii koronawirusa – pisze sobotni "Nasz Dziennik". Jak informuje gazeta Ministerstwo Zdrowia, rząd zdaje sobie sprawę z tego, że w obecnej sytuacji epidemicznej pracodawcy mają problem z realizacją badań okresowych.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

W sobotnim wydaniu "ND" informuje, że MZ zdaje sobie sprawę z utrudnień, jakie napotykają pracodawcy w realizowaniu obowiązku posyłania swoich pracowników na badania okresowe. W związku z tym Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęły prace legislacyjne mające na celu rozwiązanie powyższego problemu i przedłużenie obowiązywania badań dopuszczających do pracy - mówi dziennikowi Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska z biura komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

O takie rozwiązanie - jak przypomina "ND" - apelowali pracodawcy, związki zawodowe, lekarze, a także sami pracownicy.



W wyniku pojawienia się w naszym kraju SARS-CoV-2 sytuacja na rynku pracy bardzo się skomplikowała. Część przedsiębiorstw została zmuszona do zawieszenia swojej działalności. Te, które dalej funkcjonują, zgłaszają rządowi problem wynikający z obowiązku przeprowadzania badań pracowniczych - czytamy w "Naszym Dzienniku".



"ND" przypomina, że prawo pracy zabrania podjęcia zadań służbowych przez pracownika, gdy nie ma on ważnych badań.