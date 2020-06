Negatywne wyniki dały testy w kierunku koronawirusa przeprowadzone u dziewięciu pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie (MNK). Na wyniki czeka jeszcze 11 osób z placówki. W środę Gmach Główny MNK zostanie zdezynfekowany.

Muzeum Narodowe w Krakowie: Są pierwsze wyniki testów u pracowników / Jacek Bednarczyk / PAP

Jak dotąd sześcioro pracowników działu technicznego Gmachu Głównego MNK jest zakażonych koronawirusem. Choroba ma łagodny przebieg. Dyrekcja placówki zdecydowała o zamknięciu Gmachu Głównego.





W środę wszystkie pomieszczenia Gmachu Głównego zostaną zdezynfekowane. Dezynfekcja pomieszczeń technicznych, w których pracowały osoby zakażone, miała miejsce już w niedzielę - powiedziała rzeczniczka placówki Katarzyna Bik. Jak podkreśliła, liczba zakażonych nie wzrosła. We wtorek wieczorem wyniki testów dziewięciorga pracowników działu technicznego były negatywne, a na wyniki 11 osób MNK jeszcze czeka.





Przed pandemią w Gmachu Głównym pracowało ok. 300 osób, a po złagodzeniu restrykcji - ok. 100 (część osób pracuje zdalnie).



Po złagodzeniu obostrzeń związanych z pandemią Muzeum Narodowe w Krakowie stopniowo otwierało swoje oddziały. Gmach Główny został udostępniony publiczności od 16 maja, gdzie widzowie mogli oglądać wystawę "Cud światła", na której pokazywane są średniowieczne polskie witraże.



Ze względu na wciąż obowiązujące obostrzenia sanitarne zwiedzanie muzeum było możliwe tylko z zasłoniętą twarzą. Na wystawie mogło znajdować się maksymalnie 35 widzów. Przy wejściu do gmachu MNK były dozowniki z płynem odkażającym ręce do obowiązkowego stosowania przez wszystkie osoby.



Codziennie w godz. 12.00 - 12.30 oraz 14.30 - 15.00 obowiązywały przerwy techniczne.