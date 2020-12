W czasie ferii zimowych, które w tym roku odbędą się między 4 a 17 stycznia 2021 r., w szkołach i placówkach oświatowych będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak wyjaśnił resort edukacji na swojej stronie internetowej, możliwość organizacji półkolonii dla klas I-IV szkoły podstawowej to odpowiedź na prośby rodziców i organizatorów półkolonii, aby w ścisłym reżimie sanitarnym zorganizowali opiekę dla najmłodszych dzieci.

Jak informuje MEN, zajęcia dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej w trakcie zimowych ferii będą mogły być prowadzone w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach. Grupy będą mogły mieć maksymalnie 12 osób.

Kto będzie mógł zorganizować półkolonie?

Zajęcia w formie półkolonii będą mogły zorganizować zarówno szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące, jak i organizacje, które na co dzień współpracowały z placówkami w tym zakresie i mają odpowiednie doświadczenie, np. organizacje pozarządowe. Resort edukacji zaznacza, że taki wypoczynek musi być zgłoszony do bazy prowadzonej przez MEN: wypoczynek.men.gov.pl



Resort edukacji rekomenduje, aby uczniowie pozostali blisko swoich rodzinnych miejscowości.



"Chodzi o to, aby nie powodować zwiększonej mobilności i tym samym zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz ich rodzin jest obecnie najważniejsze" - czytamy na stronie MEN.



Resort poinformował również, że wkrótce przedstawi dyrektorom szkół i organizatorom szczegółowe wytyczne sanitarne i rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa, przygotowane przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.