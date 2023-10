Ministerstwo Zdrowia apeluje do Europejskiej Agencji Leków o jak najszybszą decyzję w sprawie dopuszczenia do obrotu nowej szczepionki przeciwko koronawirusowi Novavax. Jak dowiedział się nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz, resort wysłał w tej sprawie list. W polskich szpitalach jest obecnie 245 osób chorujących na Covid-19. Jednego dnia wykrywanych jest - według rejestrowanych statystyk - ponad pół tysiąca zakażeń.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W liście do Europejskiej Agencji Leków jest informacja, że plan i umowy, które podpisał nasz kraj, zakładają, że tej jesieni w Polsce stosowana będzie właśnie zaktualizowana szczepionka Novavax i dlatego zielone światło dla tego preparatu jest potrzebne jak najszybciej.

To potwierdza też wielu lekarzy w szpitalach. Tym bardziej że - jak opisuje profesor Ernest Kuchar z Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - choruje coraz więcej pracowników.

To bardzo zaburza pracę, układanie grafików, tym bardziej że widzimy, że zakażeń koronawirusem wśród dorosłych jest sporo. Dzieci nie chorują obecnie na tyle poważnie, by musiały trafiać do szpitala. Wielu moich pracowników chciałoby już skorzystać z nowej szczepionki, muszą czekać, nie mają innego wyjścia - opisuje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM prof. Kuchar, specjalista chorób zakaźnych, ekspert Lux Medu.

Nowa szczepionka jest dopasowana do mutacji Kraken, czyli wariantu odmiany Omikron koronawirusa. Jest to jeden z wariantów najczęściej występujących także w Polsce w tym roku.

Jak ustalił nasz reporter, nowa, zmodyfikowana szczepionka przeciwko koronawirusowi będzie mogła być stosowana w Polsce najwcześniej w drugiej połowie listopada. Możliwy termin to także początek grudnia. Wszystko zależy od tego, kiedy decyzję w tej sprawie podejmie Europejska Agencja Leków.

Prawo do nowej szczepionki mają mieć w pierwszej kolejności grupy ryzyka, czyli między innymi właśnie pracownicy ochrony zdrowia, kobiety w ciąży, osoby w wieku 65+ oraz pacjenci z obniżoną odpornością.