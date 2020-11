Na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał najnowsze informacje dotyczące walki rządu z pandemią koronawirusa. Powracają między innymi kontrole na stokach, a jeszcze w tym tygodniu mamy dowiedzieć się więcej na temat szczepień przeciwko Covid-19. Poznaliśmy także szczegóły dotyczące dodatków do wynagrodzenia dla medyków zaangażowanych w leczenie chorych na Covid-19.

Kontrole na stokach, szczepionki na koronawirusa oraz wynagrodzenia dla medyków - między innymi te tematy omówił podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu przekazał, że od najbliższego weekendu wrócą kontrole stoków narciarskich.

Jeśli potwierdzą one, że mamy naruszenie reżimu sanitarnego oraz będziemy mieli przyrost zachorowań, którego nie będzie można przypisać innym elementom, będę rekomendował zamknięcie stoków - poinformował Adam Niedzielski.



Minister zdrowia był pytany przez dziennikarzy także o kwestię szczepień na koronawirusa.



W tym tygodniu, być może we wtorek lub w środę odbędzie się briefing z udziałem premiera w sprawie szczepień przeciw koronawirusowi - poinformował Niedzielski, zapewniając jednocześnie: Liczba szczepień zakontraktowanych przez Polskę za pośrednictwem europejskiego mechanizmu zakupowego zapewnia możliwość zaszczepienia każdemu obywatelowi.





Dodatki dla medyków w drodze

Szef resortu zdrowia odniósł się również do kwestii wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla medyków zaangażowanych w leczenie chorych na Covid-19.



Niedzielski zapewnił, że wszystkie osoby, które zostały skierowane przez wojewodów do walki z epidemią Covid-19 otrzymają 100-procentowy dodatek do wynagrodzenia. Przypomniał, że 1 listopada wydał polecenie prezesowi NFZ, by osoby z personelu medycznego walczące z Covid-19 otrzymywały o 100 proc. większe wynagrodzenie w formie świadczenia dodatkowego.



Najpóźniej do 17 grudnia personel medyczny zaangażowany w leczenie chorych na Covid-19 otrzyma dodatki do wynagrodzenia - zapewnił Niedzielski. Minister zdrowia przyznał, że zwiększone wynagrodzenia są naliczane od początku listopada.

Dodał, że rozszerzono też grupę osób uprawnionych do dodatku. Znaleźli się w niej ratownicy i diagności laboratoryjni.



Jak wskazał, zgodnie z systemem rozliczeniowym Narodowego Funduszu Zdrowia, do 10 grudnia dyrektorzy szpitali mają złożyć wnioski z listami konkretnych pracowników uprawnionych do wypłaty dodatków.

Potem w ciągu 7 dni Narodowy Fundusz Zdrowia ma czas, żeby przekazać środki na wypłatę tych dodatków. Można się spodziewać, że najpóźniej do 15-17 grudnia personel medyczny otrzyma dodatki naliczone za listopad - powiedział Niedzielski.



Czym jest ustawa covidowa?

W sobotę Sejm opowiedział się za tym, by dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na Covid-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę.

Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który opowiedział się za odrzuceniem w całości nowelizacji, uzasadniając, że narusza m.in. zawartą w konstytucji zasadę równości.



Nowelizacja ustawy covidowej powstała z inicjatywy posłów PiS. Powodem - jak uzasadniano - były ich pomyłki w głosowaniu poprawek Senatu do poprzedniej noweli tzw. ustawy covidowej. Przez błąd do ustawy został wprowadzony zapis, że dodatki należą się wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w walkę z epidemią, a nie tylko - jak pierwotnie zakładano - tym skierowanym do takiej pracy przez wojewodę.



Również w sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowana została - podpisana przez prezydenta 3 listopada - poprzednia nowelizacja zakładająca, że 100 proc. dodatki dostaną wszyscy pracownicy ochrony zdrowia zaangażowani w walkę z epidemią Covid-19. Ten przepis wszedł w życie w niedzielę z mocą od 5 września.

Opozycja w listopadzie wielokrotnie apelowała o publikację tej nowelizacji. W odpowiedzi politycy PiS, w tym m.in. szef klubu i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki informowali, że nowela zostanie opublikowana, gdy przyjęta będzie nowelizacja "naprawiająca błąd" z głosowania.