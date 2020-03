"Rekomendujemy odwoływanie wszystkich imprez sportowych, nie tylko masowych, ale i tych o mniejszym zasięgu, gdyż zdrowie zawodników jest najważniejsze" - poinformowała po spotkaniu z prezesami związków minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk / Rafał Guz / PAP

Ministerstwo apeluje też do polskich związków sportowych o to, żeby nie wysyłały sportowców na zagraniczne zawody. Sam PKOL będzie zwracał się do MKOL-u o to, żeby ten umożliwił sportowcom uzyskiwanie kwalifikacji olimpijskich niezależnie od międzynarodowych zawodów.

Jak wczęsniej poinformował PZPN, towarzyskie mecze reprezentacji piłkarskiej, 27 marca z Finlandią we Wrocławiu i cztery dni później z Ukrainą w Chorzowie, odbędą się bez publiczności.



Bez widzów aż do odwołania będą rozgrywane również wszystkie mecze piłkarskiej Ekstraklasy, a także spotkania ligowe piłki ręcznej kobiet i mężczyzn. To kroki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Odwołane wszystkie imprezy masowe

O odwołaniu wszystkich imprez masowych - tzn. z udziałem co najmniej tysiąca widzów na stadionach i nie mniej niż 300 w halach i innych obiektach zamkniętych - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 110 tys. przypadków zakażenia i ok. cztery tysiące zgonów spowodowanych wirusem. W Polsce stwierdzono do tej pory 18 przypadków zakażenia.