Od dziś izolacja domowa osób, u których wykryto zakażenie wirusem SARS-CoV-2, skrócona została do 7 dni. Liczona jest teraz od momentu wykonania testu diagnostycznego, a nie od otrzymania jego wyniku.

Zdjecie ilustracyjne / Łukasz Gągulski / PAP

Zgodnie ze nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia z 10 lutego 2022 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego - od dziś izolacja osób, u których wykryto zakażenie SARS-CoV-2, zostaje skrócona do 7 dni z 10 dni obowiązujących do tej pory.



Dodatkowo izolacja w warunkach domowych liczona będzie teraz od momentu wykonania testu diagnostycznego, a nie jak do tej pory - od daty uzyskania pierwszego dodatniego testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.



Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił porady (teleporady lub w domu pacjenta) może przedłużyć okres izolacji, ale nie wcześniej niż w szóstej dobie od momentu wykonania testu diagnostycznego.



Pozostawiono obowiązkową kwarantannę dla domownika

Zgodnie z nowymi przepisami pozostawiono obowiązek odbywania kwarantanny przez osoby mieszkające z osobą skierowaną do izolacji. Obowiązkowa kwarantanna dla domownika kończy się wraz z końcem izolacji albo w momencie wprowadzenia do systemu informatycznego negatywnego wyniku testu diagnostycznego wykonanego przez domownika.



Obowiązku kwarantanny nie wymaga się do osoby, która w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed dniem wprowadzenia do systemu pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 zakończyła izolację, izolację w warunkach domowych lub hospitalizację.



Izolacja domowa to odosobnienie osoby, która otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa SARS-CoV-2 i nie została skierowana do izolatorium lub hospitalizowana.