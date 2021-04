Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił decyzje dotyczące luzowania obostrzeń od przyszłego tygodnia. Potwierdziły się informację RMF FM, że rząd zdecydował się na regionalizację restrykcji.

Minister Adam Niedzielski na konferencji prasowej / Mateusz Marek / PAP

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie to województwa, gdzie utrzymane zostają dotychczasowe obostrzenia.

Wideo youtube

W pozostałych regionach - woj. podlaskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, pomorskie, lubuskie, świętokrzyskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i małopolskie - przywracana jest od 26 kwietnia nauka klas 1-3 w systemie hybrydowym oraz działalność salonów urody, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Te zmiany są delikatnym krokiem, który na najbliższy tydzień ma zdefiniować sposób funkcjonowania. Jest to krok bardzo ostrożny, bo jesteśmy w sytuacji cały czas bardzo dużego obłożenia szpitali i respiratorów - zaznaczył Niedzielski. Pozostałe obostrzenia - m.in. dot. handlu, kultu religijnego i hoteli zamkniętych do 3 maja - pozostają utrzymane.

Po weekendzie majowym najprawdopodobniej otworzymy instytucje kultury - zapowiedział minister Niedzielski. Jak dodał, konsultował się już w tej sprawie z wicepremierem, ministrem kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotrem Glińskim.



Minister zdrowia zapowiedział, żedotyczący różnych branż, a także wesel, Pierwszych Komunii itp. Będzie on obejmował cały maj. Również w przyszłym tygodniu mamy się dowiedzieć, czy i kiedy zniesiony zostanie nakaz noszenia maseczek na świeżym powietrzu.- przyznał Niedzielski.

Szef resortu zdrowia mówił też na konferencji o sytuacji w szpitalach. Obłożenie łóżek przy średniej kraju na poziomie mniej więcej 67 proc. waha się od poziomu 46 proc. w woj. podlaskim do ponad 77 proc. w woj. śląskim - zaznaczył minister Niedzielski. Jak dodał, podobnie jest w kwestii dostępności respiratorów. To obłożenie jest nieco wyższe - powyżej 70 proc. w skali kraju, ale obserwujemy też zróżnicowanie regionalne - od 52 proc. w woj. warmińsko-mazurskim do 84 proc. w woj. śląskim - dodał.





Już wczoraj rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz potwierdzał wcześniejsze nieoficjalne informacje dziennikarzy, że rozważany jest regionalny wariant luzowania obostrzeń. Zaznaczył, że pod uwagę brana będzie zarówno liczba zakażeń, jak i obłożenie łóżek szpitalnych i respiratorów.







Dziś blisko 14 tys. nowych zakażeń, zmarło 740 chorych na Covid-19

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 13 926 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem . To osoby z województw: śląskiego (2573), mazowieckiego (1615), wielkopolskiego (1429), małopolskiego (1290), dolnośląskiego (1213), łódzkiego (1051), zachodniopomorskiego (667), pomorskiego (665), kujawsko-pomorskiego (663), lubelskiego (604), podkarpackiego (417), świętokrzyskiego (371), opolskiego (358), warmińsko-mazurskiego (336), lubuskiego (281), podlaskiego (260).

133 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 zmarło 201 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 539 osób.





Obecnie obowiązujące obostrzenia

Jakie obostrzenia obowiązują dziś:

Nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów,

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane powyżej 2 tys. m kwadratowych zostają zamknięte. Hurtownie pozostają otwarte,

W sklepach, które pozostają otwarte: 1 osoba na 15 m2 w sklepach do 100 m2; 1 osoba na 20 m2 w sklepach powyżej 100 m2,

Salony fryzjerskie i kosmetyczne zamknięte,

W kościołach maksymalnie 1 osoba na 20 m kwadratowych przy zachowaniu odległości min. 1,5 metra,

Rekomendacja pracy zdalnej. Dotyczy także całej administracji publicznej.

/ Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.