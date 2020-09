Łukasz Szumowski, były minister zdrowia jest zakażony koronawirusem. Jak podaje Onet, wśród zakażonych jest kilku członków jego rodziny.

Na zdjęciu Łukasz Szumowski / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM





Z informacji Onetu wynika, że Łukasz Szumowski nie został zakażony w trakcie wakacyjnego pobytu w Hiszpanii. Gdy po urlopie wykonał testy, wyszły one negatywnie. Do zakażenia doszło w Polsce.

Doniesienia portalu potwierdził dziennikarzowi RMF FM sam Szumowski. Przyznał, że nie wie, gdzie mógł zarazić się koronawirusem. Obecność SARS-CoV-2 testy wykazały także u kilku członków jego najbliższej rodziny, ale - jak zaznaczył - nie u wszystkich.





Łukasz Szumowski w RMF FM wspomina wakacje

Przypomnijmy, pod koniec sierpnia, już po tym, jak podał się do dymisji z funkcji ministra zdrowia, Łukasz Szumowski pojechał na wakacje do Hiszpanii.

Po powrocie do Polski w wywiadzie dla RMF FM odniósł się do sprawy. Urlop byłego szefa resortu zdrowia wzbudził sporo kontrowersji m.in. dlatego że Hiszpania jest jednym z krajów najmocniej dotkniętych przez koronawirusa.

"To nawet nie Hiszpania. Spędziłem na morzu ok. 10 dni z jedną osobą. Wydawało mi się, że trochę prywatności będzie można uzyskać, żeglując po oceanie. Okazuje się, że nawet tam niestety ktoś robi zdjęcia, co nie jest przyjemne. Ale wakacje się udały" - mówił Łukasz Szumowski w Porannej rozmowie w RMF FM .

"Spędziliśmy ponad 100 godzin, żeglując. Na ląd zeszliśmy tylko raz - i to na wysepkę, z tego, co wiem, nie było ani jednego przypadku koronawirusa. Byliśmy we dwóch, więc było bezpiecznie" - dodał na naszej antenie 10 września.

Szumowski o wakacjach: Na ląd zeszliśmy tylko raz Karolina Bereza / RMF FM

Dziś resort zdrowia poinformował, że w ciągu ostatnie doby koronawirusa wykryto u kolejnych 1306 osób. Z powodu Covid-19 zmarło 15 kolejnych osób, najmłodsza w wieku 33 lat.