Lekarze rodzinni buntują się przeciw polityce rządu w walce z pandemią. Dwie ważne organizacje - Porozumienie Zielonogórskie i Kolegium Lekarzy Rodzinnych - wycofują swoich przedstawicieli z ministerialnego Zespołu do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada początek końca pandemii. ''Apogeum piątej fali już za nami" - mówi, nie licząc się ze zdaniem ekspertów, którzy przypominają, że teraz codziennie z powodu Covid umiera ponad 300 osób w Polsce! A ponieważ minister nie liczy się także ze zdaniem Federacji Porozumienie Zielonogórskie i podejmuje decyzje uderzające bezpośrednio w lekarzy POZ i pacjentów - to eksperci FPZ zmuszeni są do podjęcia poważnych decyzji" - czytamy w komunikacie Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

"Rola wyłącznie fasadowa"

Rezygnujemy z udziału w pracach Zespołu do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. Zespół został powołany Zarządzeniem Ministra Zdrowia z 8 lipca 2021 r., ale mimo że działa już siedem miesięcy jego rola jest wyłącznie fasadowa, a wdrażanie pilnie potrzebnych rozwiązań rekomendowanych przez zespół jest przeciągane w czasie - mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Powodem rezygnacji jest wprowadzanie w życie przepisów znacząco utrudniających funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z pominięciem dyskusji o nich w zespole, na przykład rozporządzenia w sprawie badania pacjentów w wieku 60+ z Covid-19 w ciągu 48 godzin oraz wprowadzania w życie w rozporządzeniu o ogólnych warunkach umów z NFZ zmian o charakterze monopolistycznym naruszającym ogólnie przyjęte zasady partnerstwa stron umów cywilnoprawnych, w tym jednostronnego wprowadzania zmian przez NFZ bez możliwości ich negocjacji - podkreśla w rozmowie z RMF FM doktor Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Zespół do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej do połowy roku ma wypracować propozycje zmian dotyczące między innymi wynagrodzeń lekarzy oraz propozycji między konsultacjami udzielanymi bezpośrednio oraz w ramach teleporad.

"Inaczej pojmowaliśmy jego rolę wyrażając wolę uczestnictwa w jego pracach"

Eksperci Porozumienia Zielonogórskiego mają na myśli przede wszystkim dwa rozporządzenia ministra zdrowia wydane pod koniec stycznia tego roku.

Jedno zmienia rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2022, poz. 151), oraz drugie rozporządzenie ministra zdrowia z 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2022, poz. 236).

Eksperci podkreślają, że oba te akty prawne nie były przedstawiane Zespołowi do oceny. "Co gorsze - drugie rozporządzenie minister zdrowia podpisał wbrew rekomendacji, którą zespół wyraził uchwałą. To przeważyło. Stąd decyzja o rezygnacji z udziału w pracach nad zmianami w podstawowej opiece zdrowotnej" - czytamy w komunikacie Porozumienia Zielonogórskiego.

Nasz zespół miał pełnić rolę doradczą, a jest ignorowany. Inaczej pojmowaliśmy jego rolę wyrażając wolę uczestnictwa w jego pracach. Stąd decyzja o rezygnacji - dodaje Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.