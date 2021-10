"Szpital tymczasowy na Okęciu wznowi działalność" - zapowiedział w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Polityk poinformował również, że do dyspozycji jest teraz w kraju około 10 tys. łóżek covidowych. "W kolejnych dniach uruchomimy kolejne 10 tys." – przekazał wiceszef resortu zdrowia.

Szpital resortu obrony narodowej na warszawskim Okęciu. / Mateusz Marek / PAP

W ciągu doby w Polsce wykryto prawie 3 tysiące (2950) nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Takie dane oznaczają wzrost o ponad 90 proc. w stosunku do ubiegłego tygodnia. W szpitalach jest 5042 pacjentów z Covid-19. To najwięcej od wielu miesięcy. Aż 336 osób w ciągu ostatniej doby trafiło na oddziały covidowe. Rośnie też liczba pacjentów, którzy po zakażeniu koronawirusem wymagają pomocy respiratora i intensywnej terapii. W całej Polsce to 444 osoby.



Przeczytaj cały raport o koronawirusie w Polsce: 2950 nowych zakażeń koronawirusem. Ponad 5 tys. osób hospitalizowanych

Liczba osób, które są przyjmowane do szpitali jest dość duża, także osób, które wymagają respiratorów. Nasze plany, przygotowane razem z wojewodami, powodują, że uruchamiamy coraz to nowe łóżka covidowe, kolejne oddziały. Kolejne szpitale tymczasowe także będą uruchamiane, aby łóżek wystarczyło dla wszystkich pacjentów - zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.



W tej chwili mamy ponad 5 tys. pacjentów na łóżkach covidowych, do dyspozycji mamy ich w kraju 10 tys. W kolejnych dniach uruchamiamy kolejne 10 tys. łóżek dla pacjentów z Covid-19 - przekazał.



Polityk przekazał, że w uzgodnieniu z ministrem obrony zapadła decyzja, by ponownie uruchomić szpital tymczasowy Ministerstwa Obrony Narodowej na lotnisku Okęcie.



Wiceminister, pytany o sytuację w Szpitalu Południowym w Warszawie, przekazał, że placówka jest praktycznie zapełniona pacjentami, w większości spoza stolicy, z terenu Mazowsza.



Mieszkańcy Warszawy wyszczepili się i nie chorują w takich ilościach jak pacjenci Mazowsza. Sytuacja jest poważna - ocenił.