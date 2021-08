Oficjalna rekomendacja w sprawie podawania trzeciej dawki szczepionki przeciw Covid-19 pojawi się dzisiaj lub jutro - powiedział w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Zdj. ilustracyjne / PIYAL ADHIKARY / PAP/EPA

Kraska przypomniał, że w poniedziałek obradowała Rada Medyczna z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim.

Przyznał, że w rozmowach pojawił się temat o obowiązku szczepień przeciwko Covid-19 dla poszczególnych grup zawodowych. O tym wczoraj była dość żywa dyskusja na Radzie Medycznej, o szczepieniach pewnych grup, szczególnie grup narażonych na zakażenie i ewentualną hospitalizację i śmierć - sprecyzował.

Dodał, że dyskutowano także na temat podawania trzeciej dawki szczepionki. Wielu profesorów się na ten temat wypowiadało. Wielu profesorów także jest zgodnych, więc myślę, że ta oficjalna informacja albo dzisiaj albo jutro zostanie państwu przedstawiona - poinformował Kraska.

Zaznaczył, że rząd rozważa także wprowadzenie obostrzeń w regionach, gdzie najmniej osób zaszczepiło się przeciw Covid-19. Prawdopodobnie taka regionalizacja będzie musiała nastąpić, jeżeli ta czwarta fala (nadejdzie - PAP) - mówił. Zastrzegł, że wprowadzając obostrzenia rząd nie będzie opierał się tylko na liczbie nowych przypadków zakażenia koronawirusem w danym regionie, ale też na poziomie wyszczepienia jego mieszkańców.

Wiceminister zdrowia poinformował też, że na razie nie ma decyzji o wprowadzaniu obostrzeń dla wszystkich osób niezaszczepionych.