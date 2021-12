Następna fala koronawirusa może pojawić się w styczniu w naszych szpitalach - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polsat News. Zaznaczył, że polskie laboratoria potwierdziły już siedem przypadków zakażenia wariantem omikron.

Zdj. ilustracyjne / ZOLTAN BALOGH / PAP/EPA

W Polsat News wiceszef resortu zdrowia powiedział, że "następna fala może pojawić się w styczniu w naszych szpitalach". To jest trochę niepokojące, ponieważ ciągle jest dużo nowych przypadków zakażeń; także jest wiele osób, które przebywa w szpitalach. Musimy, więc przez najbliższe tygodnie zdecydowanie ograniczyć zakażenia, aby być przygotowanym na kolejną falę - wskazał wiceszef resortu zdrowia.

Dotąd siedem przypadków zakażenia omikronem w Polsce

Kraska powiedział, że polskie laboratoria potwierdziły siedem przypadków zakażenia wariantem Omikron. Zostały one zgłoszonych do europejskiej ewidencji - dodał Kraska.



Pierwszy przypadek wariantu Omikron w Polsce - potwierdzony w czwartek przez katowicki sanepid - stwierdzono u 30-letniej obywatelki Lesotho, która uczestniczyła w szczycie cyfrowym ONZ w Katowicach. W piątek zanotowano drugi potwierdzony przypadek wariantu omikron; zakażoną była trzyletnia dziewczynka z Warszawy.



Wiceszef resortu zdrowia powiedział, że "pozostałe trzy osoby to ludzie dorośli z Warszawy i jej okolic". Jedną jest mężczyzna z powiatu piaseczyńskiego z Warszawy, steward, który podróżował między Warszawą a Pekinem, ale także obcokrajowiec, który przebywa obecnie w Warszawie. Wszystkie te osoby są poddane kwarantannie. Także osoby z bliskiego kontaktu poddawane są badaniom na obecność nowego wariatów omikron - powiedział Kraska. Zapewnił, że "czują się dobrze". Najbliższe dni pokażą, w którą stronę pójdzie infekcja - powiedział Kraska.



Wystarczy kilkanaście minut, by się zarazić

Podkreślił, że nowy wariant jest "zdecydowanie bardziej zaraźliwy niż ten, który jest w tej chwili, czyli wariant Delta". Wiceminister zdrowia zaapelował jednocześnie o korzystanie z maseczek i zachowywanie dystansu oraz stosowanie dezynfekcji.



Aby ten wirus mógł się szybciej rozprzestrzeniać wystarczy kilkanaście minut w bliskim kontakcie z osobą zakażoną - ostrzegł wiceszef MZ. W ocenie Kraski, "należy wrócić także do praktyki liczenia wiernych w kościołach".



Wiceminister poinformował, że na razie nie wiadomo, "czy wariant omikron przełamuje barierę odpornościową, którą uzyskujemy w wyniku szczepień". Na pewno w jakimś stopniu szczepionki będą nas chroniły przed nowym wariantem, a na pewno trzecia dawka - przypominająca - stwierdził wiceszef MZ.



Pierwsza partia leków na Covid-19 już w Polsce

Poinformował, że pierwsza partia leków na CovidD-19 dotarła już do Polski. W tym tygodniu eksperci zdecydują, komu i gdzie będą dystrybuowane - powiedział Karska. Przypomniał, że lek jest skuteczny pod warunkiem, że zostanie podany na początku wystąpienia objawów koronawirusa.



Rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował na konferencji prasowej, że w czwartek do Polski trafiło 42 tys. dawek remdesiviru, docierają też tocilizumab i molnupiravir - to leki wspomagające leczenie Covid-19.