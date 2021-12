Największe krakowskie uczelnie wyższe przechodzą na zdalne nauczanie w okresie świątecznym - od 20 grudnia do 9 stycznia - wynika komunikatu, zamieszczonego na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informację potwierdziło biuro uczelni.

W ciągu ostatniej doby testy potwierdziły koronawirusa u 13 250 osób w kraju. / Shutterstock

Na nauczanie zdalne w dniach od 20 grudnia do 9 stycznia przechodzą uczelnie zrzeszone w Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa (KRSWK). Tak zdecydował przewodniczący tej organizacji - rektor UJ, prof. Jacek Popiel. Zarządzenie to nie dotyczy Collegium Medicum UJ.

"Decyzja ta umożliwi optymalne wykorzystanie całego dnia zajęć dydaktycznych we wspomnianych okresach, w których zwyczajowo i tak zapewne byłyby udzielane dni/godziny rektorskie/dziekańskie na wnioski samorządów studenckich, argumentowane głównie kłopotami logistycznymi studentów zamiejscowych. Jest to zatem również forma wsparcia dla studentów i doktorantów w zaplanowaniu ich wyjazdów bez obciążania czasu przeznaczonego na normalny tok studiów" - przekazał UJ.



W komunikacie podkreślono, że zdalne nauczanie przed i po świętach, kiedy kontakty towarzyskie i rodzinne są częstsze, pozwoli ograniczyć bezpośrednie spotkania na terenach uczelni - dzięki temu mniejsze będzie ryzyko zakażenia koronawirusem i większe będą szanse na kontynuowanie nauki w trybie stacjonarnym po 9 stycznia.



"W siedzibie Uniwersytetu dopuszczone będzie realizowanie zajęć, które nie mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wykazy takich zajęć mają pojawić się na stronach internetowych jednostek do 10 grudnia. Istnieje również możliwość późniejszego odrobienia praktycznych zajęć przypadających na ów okres" - czytamy w komunikacie.



Koronawirus w Polsce - najnowsze dane

Według poniedziałkowych danych Ministerstwa Zdrowia minionej doby testy potwierdziły koronawirusa u 13 250 osób w kraju, zmarło - 25. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwach: mazowieckim (2116), śląskim (1638), dolnośląskim (1408), małopolskim (1290).



Łącznie od 4 marca 2020 roku, gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 3 684 671 przypadków. Zmarło 85 700 osób z Covid-19. Najwięcej nowych przypadków w tej fali pandemii - 29 064; i zgonów - 570 - zanotowano w środę 1 grudnia.