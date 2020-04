"Nie ma co politykować - ani dziś, w Wielką Sobotę, ani jutro, ani pojutrze. Złapmy dystans do tego wszystkiego. Ucieszmy się tym, co mamy" - zaapelował lider Polskiego Stronnictwa Ludowego i kandydat tej partii na prezydenta - Władysław Kosiniak-Kamysz. "Może w te święta dostrzeżemy zupełnie coś innego, co zawsze nam ginęło w tym gąszczu przygotowań" - dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz / Wojciech Olkuśnik /PAP

REKLAMA