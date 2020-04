Koniec epidemii koronawirusa w domu pomocy społecznej w mazowieckim Niedabylu. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, wszystkie ostatnie wyniki testów próbek pobranych od 83 osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie, były negatywne.

Wszystko wskazuje na to, że skończą się problemy DPS-u z niewystarczającą liczbą personelu. Jak mówił RMF FM dyrektor placówki Arkadiusz Śliwa, cała kadra jest już w gotowości, by wrócić do pracy. Wszystko zależy teraz od dyspozycji służb. Przyjedzie starosta z sanepidem i wszystko przedyskutujemy - wyjaśnił.



Czekamy jeszcze na ostateczne potwierdzenie wyników drugimi badaniami próbek od niewielkiej części osób, ale już teraz mogę powiedzieć, że to bardzo dobre wieści na święta - dodał dyrektor DPS-u.