Ministerstwo Zdrowia przedstawiło cotygodniowe zestawienie danych na temat koronawirusa w Polsce. Wynika z nich, że od 7 do 13 lipca badania potwierdziły 7569 zakażeń, w tym 1084 ponowne. Zmarły 24 osoby z Covid-19.

Resort przekazał, że potwierdzone od 7 do 13 lipca zakażenia wykryto u osób z województw:

mazowieckiego (1630),

śląskiego (919),

małopolskiego (708),

pomorskiego (585),

dolnośląskiego (565),

wielkopolskiego (538),

łódzkiego (416),

zachodniopomorskiego (336),

kujawsko-pomorskiego (323),

lubelskiego (284),

warmińsko-mazurskiego (253),

podkarpackiego (206),

świętokrzyskiego (189),

opolskiego (174),

podlaskiego (167)

lubuskiego (147).

W informacjach o 129 przypadkach nie wskazano adresu. Dane te uzupełni inspekcja sanitarna.

Ministerstwo podało, że na CovidD-19 zmarło 2 chorych, a z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami - 22 osoby.

To znaczny wzrost zakażeń w Polsce. W raporcie sprzed tygodnia resort zdrowia informował o 4163 zakażeniach, w tym o 556 ponownych. Wtedy też Ministerstwo Zdrowia podało, że na Covid-19 zmarło 5 chorych, a z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami - 11 osób.

Łącznie od 4 marca 2020 roku, gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 026 134 przypadki. Zmarły 116 464 osoby z Covid-19.

Gwałtowny wzrost zakażeń w Europie

Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała, że w wielu krajach UE pojawiła się siódma fala pandemii koronawirusa, za którą odpowiadają dwa bardzo zakaźne subwarianty Omikrona BA.4 i BA.5.

Stosowane dotąd szczepionki nadal dostarczają pewnej ochrony i zapobiegają hospitalizacji oraz śmierci, ale są mniej skuteczne wobec tych subwariantów wirusa - pisze agencja Reutera.

Szczepionki przeznaczone do zapobiegania zakażeniom Omikronem BA.4 i BA.5 są dopiero opracowywane.

Koronawirus na świecie

Szef ds. sytuacji kryzysowych WHO Michael Ryan poinformował, że liczba przypadków Covid-19 na całym świecie wzrosła o 30 proc. w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Wzrost ten spowodowany jest głównie przez podwarianty Omikrona BA.4 i BA.5.

Do 11 lipca WHO zidentyfikowała ponad 552,5 miliona potwierdzonych przypadków Covid-19 na całym świecie, w tym 232,3 miliona w Europie i ponad 6,3 miliona zgonów od początku pandemii.

Według Our World in Data w tym samym dniu 61,3 proc. światowej populacji przeszło pełny harmonogram szczepień, a 66,8 proc. otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki.