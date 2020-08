W ekipie piłkarskiej Pogoni Szczecin badanie jednej z osób na obecność koronawirusa dało wynik dodatni. Drużyna, sztab szkoleniowy i inne osoby rozpoczynają kwarantannę.

Zdj. ilustracyjne / LYNN BO BO / PAP/EPA

W poniedziałek rano sztab trenerski, piłkarze oraz część pracowników przeszło badania wymazowe na obecność koronawirusa. Jest to zgodne z protokołem medycznym opracowanym przez komisję medyczną PZPN. Jedna z pobranych próbek dała wynik dodatni - poinformował rzecznik prasowy szczecińskiego klubu Krzysztof Ufland.

Zgodnie z wytycznymi wszyscy przebadani, którzy mieli w ostatnim czasie jakikolwiek kontakt z osobą, zakażoną wirusem rozpoczynają dziś kwarantannę. Przez najbliższe dni przygotowania drużyny podporządkowane zostaną decyzjom sanepidu: odwołane są treningi drużynowe, zawodnicy otrzymają plan treningów indywidualnych do realizowania we własnych domach.



Dziś oraz po kolejnych 48 godzinach osoba z wynikiem dodatnim przejdzie kolejne badania. Następnie sanepid może podjąć decyzję o kolejnych testach na obecność koronawirusa dla całej grupy. Negatywne wyniki pozwoliłyby wówczas podjąć decyzję o ewentualnym, zdecydowanym skróceniu okresu kwarantanny.



U osoby z wynikiem dodatnim zakażenie przebiega jak dotąd bezobjawowo, czuje się dobrze.



Było to drugie badanie w Pogoni przeprowadzone w ostatnich kilku dniach. Poprzednie odbyło się 5 sierpnia podczas obozu w Opalenicy.



Badaniom poddawana była ta sama grupa osób: wszyscy zawodnicy, sztab trenerski, niektóre osoby z biura prasowego i kilku innych pracowników klubu. Łącznie około 50 osób. Wtedy wszystkie próbki dały wynik ujemny - powiedział Ufland.



Niemal pewne jest, że w wyznaczonym terminie nie dojdzie do zaplanowanego na 16 sierpnia meczu Pucharu Polski pomiędzy Podhalem Nowy Targ i Pogonią Szczecin.