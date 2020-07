Mamy 264 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Sześć osób nie żyje. Potwierdzone przypadki dotyczą m.in. woj. śląskiego, małopolskiego i łódzkiego.

Personel medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego podczas pracy w szpitalu MSWiA w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Wg. statystyk MZ najnowsze dane zakażeń z regionów przedstawiają się następująco: z województw: śląskiego (90), małopolskiego (43), łódzkiego (31), mazowieckiego (22), wielkopolskiego (20), lubuskiego (12), lubelskiego (11), podkarpackiego (9), dolnośląskiego (8), kujawsko-pomorskiego (5), zachodniopomorskiego (4), świętokrzyskiego (3), opolskiego (3), warmińsko-mazurskiego (2) i podlaskiego (1).



Rekord ozdrowieńców

W ciągu doby wyzdrowiało 736 osób - to rekord. Łącznie do tej pory wróciło do zdrowia 28 tys. 492 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. W szpitalach z powodu COVID-19 przebywa 1 tys. 575 chorych. Pod respiratorem jest 73 pacjentów - poinformowało w środę rano Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał też, że kwarantanną objęto 87 tys 698 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 9 tys. 684.



Koronawirus w Małopolsce

Zwiększa się liczba osób zakażonych koronawirusem w Małopolsce. Największe ognisko zakażeń jest w rejonie Nowego Sącza, gdzie na dwóch weselach znalazły się osoby chore na Covid-19.



Najwięcej chorych jest po weselu, które odbyło się w czerwcu w Nawojowej - mówi Dominika Łatak - Glonek rzecznik małopolskiego Sanepidu.



Z tego ogniska zakażonych mamy 151 osób. W hospitalizacji 19, w izolacji 132 osoby. W sumie w kwarantannie mamy 983 osoby - zaznacza.



Z kolei po weselu, które odbyło się miejscowości Podegrodzie w Małopolsce zakażonych jest około 20 osób. Ponad 200 znajduje się na kwarantannie.