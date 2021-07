Apeluję o szczepienie się przeciw Covid-19. To, co dzieje się w Europie Zachodniej, wskazuje na ryzyko. 99 proc. najbardziej dramatycznych przypadków zakażeń to osoby niezaszczepione - powiedział premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z szefem KPRM Michałem Dworczykiem i ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim.

