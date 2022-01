Na dziś zapowiedziano konferencję prasową premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jak dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze RMF FM, szef resortu zdrowia przedstawi zamiany w przepisach, jakie zostaną wprowadzone w związku z uderzeniem V fali zakażeń koronawirusem. Według informacji podanej przez Centrum Informacyjne Rządu, konferencja ma rozpocząć się o 12:15.

Zdjęcie ilustracyjne / RODRIGO SURA / PAP/EPA

Koło południa Adam Niedzielski ma przedstawić pakiet zmian, które zostaną wprowadzone w związku przewidywanym, lawinowym wzrostem zakażeń koronawirusem - informują dziennikarze RMF FM.

Kolejny raz mają się zmienić zasady udzielania teleporad - lekarze rodzinni nie będą mogli konsultować przez telefon seniorów. Rząd chce też ciężar leczenia chorych, przenieść do gabinetów lekarzy rodzinnych by odciążyć szpitale. Stąd organicznie teleporad w przypadku seniorów i możliwość przepisywania najbardziej zagrożonym pacjentom leku na Covid-19 w przychodniach.

Zmiany mają dotyczyć również zasad dotyczących kwarantanny i izolacji - mają one zostać skrócone. Teraz kwarantanna po kontakcie zakażonym oraz izolacja po otrzymaniu pozytywnego testu na Covid-19 trwa 10 dni. Ministerstwo proponuje, by skrócić je do tygodnia.

Dziś mamy tez poznać warunki wykonywania darmowych testów antygenowych w aptekach.

Rekord zakażeń w Polsce

Wiceminister Waldemar Kraska poinformował o dobowym rekordzie zakażeń koronawirusem w Polsce. Stwierdzono 36 665 nowych przypadków. Wcześniejszy rekord padł 1 kwietnia 2021 roku - wtedy potwierdzono 35 251 zakażeń.

W ciągu ostatniej doby zmarło 248 pacjentów, którzy zachorowali na Covid-19.

Kraska przyznał, że skok liczby zakażeń w stosunku do ubiegłego tygodnia jest duży - 128 procent. Jak dodał, z prognoz MZ wynika, że następne dni "także będą z bardzo wysokimi wynikami".