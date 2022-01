Na godzinę 10:20 zapowiedziano konferencję ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Sytuacja epidemiczna w Polsce

W poprzednich dniach wiceminister zdrowia Waldemar Kraska informował o "lawinowym skoku" zakażeń koronawirusem w Polsce. Za rosnącą liczbę zachorowań na Covid-19 w kraju ma być odpowiedzialny Omikron - wariant wirusa, który - mimo że wywołuje łagodniejszy przebieg choroby - to jest bardziej zakaźny.