Poniedziałkowe badania przesiewowe wśród załogi kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej potwierdziły - na 615 przetestowanych osób - 38 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - wynika z informacji służb wojewody śląskiego. Pięć nowych zakażeń potwierdzono też w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Badania załogi KWK Śląsk Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej / Andrzej Grygiel / PAP

We wtorek trwają dalsze badania, w ramach których próbki pobierane są od ok. 600 pracowników rudzkiej kopalni Bielszowice, ok. 850 górników z kopalni Chwałowice w Rybniku oraz ok. 200 pracowników Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach - poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka wojewody Alina Kucharzewska.

W Bielszowicach trwa kolejna tura badań przesiewowych - testowani są ci górnicy, o których testy przeprowadzone tydzień wcześniej dały wyniki ujemne. W Chwałowicach - po wynikach pierwszych testów - zdecydowano o przebadaniu całej ok. 2,8-tysięcznej załogi. Również w prywatnej kopalni Silesia, gdzie liczba zakażonych dynamicznie rosła, zdecydowano o przebadaniu kolejnej grupy górników.

Według wtorkowych danych Polskiej Grupy Górniczej, w kopalni Bielszowice zachorowało dotąd 455 górników, w kopalni Chwałowice 102, a w kopalni Marcel 57. Dane te nie uwzględniają jeszcze wszystkich wyników trwających od poniedziałku badań przesiewowych.

Ponad 2,6 tys. przypadków w PGG

Ogółem w Polskiej Grupie Górniczej od początku epidemii zakażonych zostało 2658 pracowników (od poniedziałku wzrost o 17), z których 1935 osób to ozdrowieńcy. Choruje 723 pracowników, a 953 są w kwarantannie.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej we wtorek przybyło 5 nowych przypadków zakażenia - cztery w kopalni Borynia w Jastrzębiu-Zdroju i jeden w kopalni Budryk w Ornontowicach. Od początku epidemii w kopalniach JSW koronawirusem zaraziło się 4060 osób, a wyzdrowiały 3964 (97,6 proc.). 46 pracowników JSW jest nadal w kwarantannie. Choruje 96 górników.

W prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach do wtorku zanotowano 276 przypadków SARS-CoV-2. Wyzdrowiały 52 osoby, a nadal chorują 224 - od soboty nie przybyło nowych przypadków. 108 pracowników zakładu przebywa w kwarantannie.

Jak wynika ze statystyk kopalń, z wirusem SARS-COV-2 zmaga się obecnie 1043 górników - 723 z PGG, 224 z kopalni Silesia i 96 z JSW.

Łącznie od początku epidemii koronawirusem zakaziło się ponad 7,5 tys. górników z PGG, JSW, spółki Węglokoks Kraj (gdzie wszyscy już wyzdrowieli) oraz prywatnej kopalni Silesia. Dotąd wyzdrowiało przeszło 6,5 tys. pracowników kopalń, czyli ok. 85 proc. wszystkich zakażonych.

Według danych sanepidu, w woj. śląskim - gdzie odnotowano najwięcej w kraju zakażeń - koronawirusa wykryto u 16 tys. 940 osób (we wtorek poinformowano o 222 nowych przypadkach zakażenia w regionie, nie tylko wśród górników), z których 397 zmarło. W regionie wyzdrowiało 14 tys. 231 osób, czyli 84 proc. wszystkich zakażonych.