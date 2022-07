Ciężar monitorowania przechodzi z dziennej liczby zakażeń koronawirusem na sytuację w szpitalach. Dopóki nie będziemy mieli pewnego progu hospitalizacji związanego z covidem – ok. 5 tys. – to nie będziemy wracali np. do masowego testowania – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski / Tomasz Gzell / PAP

Szef MZ był pytany w czwartek w Polsat News o to, jakie rekomendacje przedstawi premierowi w kontekście przygotowań do kolejnej spodziewanej fali Covid-19.



"Przede wszystkim musimy sobie przeorientować sposób monitorowania epidemii w sytuacji, kiedy część społeczeństwa jest już zaszczepiona, a część społeczeństwa przechorowała" - powiedział Adam Niedzielski.



Dodał, że ciężar monitorowania zdecydowanie przechodzi z dziennej liczby przypadków zakażeń koronawirusem na sytuację w szpitalach. "To jest w tej chwili parametr, który będzie służył podejmowaniu decyzji i to od niego będzie zależało, jakiego typu środki będziemy uruchamiali" - podkreślił minister.



"Jeżeli np. pada pytanie, czy wracamy do masowego testowania, to dopóki nie będziemy mieli pewnego progu obłożenia w szpitalach, związanego z covidem, to nie będziemy do tego wracali. Na razie roboczo myślimy mniej więcej o ok. 5 tys. hospitalizacji" - tłumaczył szef resortu zdrowia. Aktualna liczba hospitalizacji z powodu Covid-19 to ok. 400 pacjentów. "Jesteśmy więc jeszcze bardzo daleko od tego progu" - zauważył szef MZ.



Co z obostrzeniami?