"Po weekendzie majowym najprawdopodobniej otworzymy instytucje kultury" - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że są to miejsca, które w"ydają się być bezpieczne pod względem epidemicznym".

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Szef resortu zdrowia był pytany na konferencji prasowej, czy oprócz otwarcia obiektów sportowych na świeżym powietrzu rozważane jest "odmrożenie" innych branż i na przykład otwarcie ogródków przy lokalach gastronomicznych.

Niedzielski odpowiedział, że jest "pewna zgoda" co do tego jaka będzie sekwencja znoszenia obostrzeń. Sport uprawiany na otwartym powietrzu, ale też na obiektach sportowych będzie na pewno jednym z priorytetów - podkreślił.



Poinformował, że rozmawiał też z wicepremierem, ministrem kultury Piotrem Glińskim w sprawie funkcjonowania instytucji kultury.



Po weekendzie majowym najprawdopodobniej otworzymy instytucje kultury, bo to jest miejsce, które wydaje się bezpieczne zgodnie z badaniami, które analizujemy. I pod tym względem to będą na pewno jedne z pierwszych ruchów, które będziemy wykonywali - powiedział Niedzielski.