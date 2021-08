Spodziewamy się, że we wrzesień wejdziemy z liczbą 200-300 zakażeń koronawirusem, spodziewamy się przyspieszenia w drugiej połowie września, i w zależności od liczby hospitalizacji będziemy podejmowali decyzje o obostrzeniach - podkreślił w Komorowie szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

W Polsce odnotowano w ciągu ostatniej doby 234 nowe zakażenia koronawirusem (zdjęcie ilustracyjne). / Pixabay

Minister zdrowia na konferencji prasowej stwierdził, iż trudno spodziewać się, żeby nie było wzrostu zakażeń przy zwiększeniu mobilności ludzi.

Spodziewamy się, że we wrzesień wejdziemy ze średnią liczbą zakażeń 200-300. W drugiej połowie września na pewno nastąpi przyspieszenie - mówił Niedzielski.



Zaznaczył, że wielkość wzrostu zakażeń jest wtórna wobec obciążenia infrastruktury szpitalnej - ten ostatni czynnik, jak dodał, będzie decydujący w kontekście wprowadzania koronawirusowych obostrzeń.



Szef resortu zdrowia przypomniał pomysł wprowadzania obostrzeń na poziomie powiatowym, w zależności również od poziomu zaszczepienia mieszkańców tych powiatów.



Spodziewamy się przyspieszenia w drugiej połowie września i w zależności jak to przyspieszenie będzie przekładało się na hospitalizację - parametry dolegliwe z punktu widzenia systemu opieki zdrowotnej, będziemy podejmowali odpowiednie decyzje - dodał Niedzielski.

Obostrzenia na poziomie powiatów

Minister zdrowia zapowiedział na wtorkowej konferencji prasowej, że jeśli będzie powrót do obostrzeń epidemicznych to na poziomie powiatów, a nie województw. Zdecydowano się na taki wariant, bo są duże dysproporcje, jeśli chodzi o poziom zaszczepienia w ramach województw między powiatami wiejskimi a miejskimi.



Minister podał po raz pierwszy przybliżone wskaźniki wprowadzenia stref żółtych i czerwonych. Przyznał, że wskaźniki zakażeń na 10 tys. zostaną dwukrotnie obniżone, ale jednocześnie wysoki poziom zaszczepienia będzie przenosił dany powiat do niższej strefy.



Według wstępnych wyliczeń powiaty będą trafiały do żółtej strefy przy 12 zakażeniach na 10 tysięcy osób, a do czerwonej strefy przy 24 zakażeniach na 10 tysięcy.



Koronawirus w Polsce. Nowe dane

W Polsce odnotowano 234 nowe zakażenia koronawirusem. To wzrost nowych przypadków o 13 procent w porównaniu do poprzedniej środy.

Zmarło 5 osób chorych na Covid-19. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w szpitalach jest 374 chorych z Covid-19, w tym 46 pacjentów podłączonych do respiratorów.