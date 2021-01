Każdy dzień zamknięcia stoków narciarskich to ok. 5 mln zł strat dziennie dla całej branży - szacuje Stowarzyszenie Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne (SPSNiT) i apeluje do rządu o pozwolenie na działalność wyciągów przynajmniej od 1 lutego.

REKLAMA