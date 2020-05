Kontrolne pomiary temperatury przy wejściu do terminali, obowiązek noszenia maseczek i wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia - to niektóre z zasad bezpieczeństwa, jakie po odmrożeniu lotów obowiązywały będą na lotniskach - zarówno polskich, jak i europejskich - i w samolotach. Wytyczne opublikował Urząd Lotnictwa Cywilnego.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Nowe zasady opracowane zostały na podstawie wytycznych Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) przez Główny Inspektorat Sanitarny i ULC.

Przed lotem: pomiar temperatury i wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia

Zgodnie z wytycznymi, na lotniskach, przy wejściu do terminali, prowadzone będą pomiary temperatury.

Do terminala będą mogli wejść tylko pasażerowie z biletami. ULC zachęca ponadto, by - jeśli to możliwe - odprawić się online.

Na lotniskach obowiązywać będzie nakaz zachowania 1,5 metra dystansu między ludźmi, trzeba będzie także nosić maseczkę.

Ograniczone będzie korzystanie z usług i obiektów lotniskowych, np. placów zabaw czy palarni.

Porty mają zapewnić dostęp do środków dezynfekcyjnych i płatnych dyspenserów z maseczkami ochronnymi.

W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu między pasażerami a pracownikami lotnisk - np. w punktach informacji, kontroli paszportowej czy odprawy - zainstalowane zostaną ekrany ochronne. Pracownicy lotnisk zaopatrzeni będą w sprzęt ochronny, a terminale będą regularnie czyszczone i dezynfekowane.

Nowością - jak zaznaczył Urząd Lotnictwa Cywilnego - będzie obowiązek wypełnienia jeszcze przed odlotem samolotu oświadczenia o stanie zdrowia, zgodnie z instrukcją przewoźnika.

W maseczce przez cały lot. Przed lądowaniem wypełnimy Kartę Lokalizacji Podróżnego

Na pokładach samolotów personel będzie nosił maseczki i rękawiczki. Również pasażerowie będą zobowiązani do zakrywania maseczką ust i nosa przez cały lot - przy czym maseczkę powinno się zmieniać co cztery godziny.

Ograniczony zostanie serwis pokładowy, tak by zminimalizować bezpośredni kontakt pasażerów z załogą. Napoje i przekąski będą serwowane w indywidualnych opakowaniach.

Przed lądowaniem pasażerowie będą zobowiązani do wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego.

ULC zachęca również, byśmy ograniczali bagaż podręczny, a po przylocie powinniśmy niezwłocznie opuścić terminal.

Jak podkreśla prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, tylko konsekwentne stosowanie się do zaleceń sprawi, że latanie będzie bezpieczne.

"W najbliższym czasie planujemy kontrole na lotniskach, aby sprawdzić egzekwowanie nowych wymagań. Apeluję również do pasażerów o wykonywanie poleceń personelu lotniczego i pracowników lotnisk" - zaznaczył Samson.