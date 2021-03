Kwarantanna nakładana na osoby, które miały bliski kontakt z osobą chorą na Covid-19 trwa 10 dni. Termin liczy się od dnia następującego po kontakcie, pod warunkiem, że nie wystąpiły w tym czasie objawy zakażenia - podkreślił rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego, Jan Bondar.

Rzecznik GIS: kwarantanna po kontakcie z osobą chorą trwa 10 dni / ROBERTO BRANCOLINI / IPA / PAP/PA

"Kwarantanną obejmowane są osoby z bliskiego kontaktu z osobą chorą. Nakładana jest ona na 10 dni i liczy się ją od dnia następującego po tym, gdy osoba taka miała styczność z zakażonym SARS-Cov-2. Zakażenie musi być potwierdzone testem laboratoryjnym" - tłumaczy rzecznik GIS.



Równocześnie dodaje, że jeśli u osoby, która obejmowana jest kwarantanną występują jakiekolwiek objawy choroby musi ona skontaktować się z lekarzem POZ. Lekarz w tej sytuacji powinien skierować na wymaz.



Rzecznik GIS przypomniał też, że na kwarantannę nie są kierowane osoby zaszczepione i ozdrowieńcy.

Jak skontaktować się ze służbami?

Osoba, która miała kontakt z chorym na COVID-19 powinna zgłosić ten fakt inspekcji sanitarnej poprzez formularz lub telefonicznie przez infolinię. Zgłosić osobę z kontaktu może też sam zakażony. Można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze wypełnić internetowe zgłoszenie dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne. Warunek jest jednak taki, że osoba zgłaszająca posiada profil zaufany. Drugim sposobem jest telefoniczne zgłoszenie ryzyka zakażenia na całodobowej infolinii sanepidu pod numerem +48 22 25 00 115.



"Nawet, jeśli takie osoby, które wiedzą, że miały styczność z osobą chorą nie mają jeszcze ustnej decyzji inspekcji sanitarnej powinny pozostać w domu i na nią czekać, nawet jeśli czują się dobrze. Nie powinny narażać innych na zakażenie wychodząc na spacer, do pracy czy na zakupy" - zaznaczył Jan Bondar.



Informację o objęciu kwarantanną przekazuje inspekcja sanitarna. Po zgłoszeniu kontaktuje się z nami jej pracownik lub otrzymujemy automatyczny komunikat z sanepidu o objęciu kwarantanną. Nałożenie kwarantanny przez inspekcję jest dokumentowane wpisem w tzw. systemie EWP, do którego dostęp ma m.in. policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informacje dotyczące swojej kwarantanny można sprawdzać poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Co trzeba wiedzieć?

Nałożenie kwarantanny może następować też w innych, ściśle określonych sytuacjach, niezależnie od działań inspekcji sanitarnej np. w przypadku przekraczania granicy z Polską osoba jest poddawana obowiązkowej kwarantannie trwającej 10 dni (kwarantanna graniczna). Zwolnieni z niej, według nowych zasad, mogą być tylko podróżujący w ramach strefy Schengen, posiadający negatywny test PCR lub antygenowy. Natomiast przybywający spoza tej strefy, jeśli chcą być z niej zwolnieni, muszą wykonać odpowiedni test w Polsce i uzyskać wynik negatywny.



Kwarantanna nakładana jest też automatycznie w momencie skierowania osoby podejrzanej o zakażenie na test diagnostyczny przez lekarza. W takim przypadku trwa ona do czasu uzyskania negatywnego wyniku. Jeśli jednak test wykaże zakażenie, to taka osoba kierowana jest na izolację, a domownicy na kwarantannę. Ta ostatnia trwa 7 dni od momentu zwolnienia osoby chorej z izolacji.



Natomiast osoby zamieszkujące z osobą na kwarantannie, w świetle przepisów, nie podlegają już kwarantannie. Dotyczy to chociażby członków rodziny zamieszkujących z osobą, która została na nią skierowana ze względu na kontakt z COVID-19 np. w pracy lub rodziców, których dziecko miało styczność z wirusem w szkole.



W Polsce na kwarantannie przybywa obecnie blisko 455 tys. osób.