Ponad 38 milionów dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi od początku pandemii trafiło w Polsce do utylizacji – dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Chodzi o preparaty, których nie wykorzystano, bo nie było chętnych.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Wśród szczepionek, które trafiły do utylizacji, są ponad trzy miliony dawki szczepionki Astra Zeneca, ponad 11 milionów preparatu firmy Janssen, ponad 7,5 miliona szczepionek firmy Moderna i ponad 4,5 miliona szczepionek (starszej generacji) firmy Novavax.

Jest też ponad 10 milionów dawek preparatu firmy Pfizer i ponad 1,5 miliona dawek szczepionek Pfizer Junior, przeznaczonych dla najmłodszych dzieci.

Jak wynika z odpowiedzi na interpelacje poselskie udzielanych przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, miesięczny koszt przechowywania szczepionek przeciwko koronawirusowi wynosi około 800 tysięcy złotych.

Sprawa szczepionek przed sądem w Belgii

Jednocześnie sąd w Belgii zajmuje się pozwem, który przeciwko Polsce złożyła firma Pfizer za niewywiązanie się z umowy szczepionkowej. Koncern żąda zapłaty 6 miliardów złotych za 60 milionów dawek preparatu. Nasz rząd tych szczepionek nie odebrał i nie zapłacił za nie. Tłumaczył to stanem wyższej konieczności, w tym między innymi rosyjską agresją na Ukrainę i koniecznością udzielania wsparcia Ukraińcom. Kolejna rozprawa jest zaplanowana pod koniec stycznia.

W przyszłym tygodniu, po świętach do Polski powinna dotrzeć dostawa nowej, zmodyfikowanej szczepionki przeciwko koronawirusowi, dopasowanej do wariantu Kraken, firmy Novavax. Planowana dostawa przewiduje ok. 200 tysięcy dawek.

Do tej pory nową szczepionkę, podawaną od 6 grudnia, przyjęło około 250 tysięcy osób. Prawo do tego preparatu mają wszyscy, którzy skończyli 12 lat.