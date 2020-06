Pod kątem obligatoryjnego głosowania korespondencyjnego Ministerstwo Zdrowia szczególnie analizuje sytuację w 13 powiatach województwa śląskiego i w dwóch powiatach woj. łódzkiego - poinformował w piątek rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik MZ: resort analizuje sytuację w 13 powiatach na Śląsku i w dwóch w Łódzkiem / Paweł Balinowski / Archiwum RMF FM

Pytany w Polsat News, gdzie - z powodu sytuacji epidemicznej - powinny się odbyć wybory wyłącznie w formie korespondencyjnej, Andrusiewicz odpowiedział, że na pewno nie będzie zaskoczeniem, że resort szczególnie analizuje sytuację w 13 powiatach woj. śląskiego i m.in. w powiecie opoczyńskim i pajęczańskim w woj. łódzkim, gdzie jest więcej zachorowań.





"To głównie analizy dotyczące tych samorządów mają dość duże znaczenie pod kątem możliwych wyborów korespondencyjnych" - przekazał Andrusiewicz.



Jak zastrzegł, to, że resort przygląda się sytuacji w tych powiatach i zbiera dane, nie oznacza, że decyzja w sprawie głosowania wyłącznie korespondencyjnego zapadnie.



"Na razie żadna decyzja nie zapadła" - dodał.



O godz. 10.00 odbędzie się konferencja wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka. Jak powiedział Andrusiewicz, wtedy będzie podana informacja o aktualnej sytuacji i ogniskach koronawirusa na Śląsku, a rekomendacji ministra zdrowia w sprawie głosowania korespondencyjnego należy się spodziewać "raczej po południu".



Przepisy stanowią, że do 21 czerwca PKW może na wniosek ministra zdrowia wydać uchwałę zarządzającą, że na terenie danej gminy lub jej części głosowanie odbędzie się wyłącznie korespondencyjnie, jeśli doszło tam do znaczącego pogorszenia się sytuacji epidemicznej.